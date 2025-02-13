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    愛滋列管者高雄4000人 衛生局：情人節激情做好防護

    愛滋列管存活感染者高雄4000人，衛生局：情人節激情做好防護。（衛生局提供）

    愛滋列管存活感染者高雄4000人，衛生局：情人節激情做好防護。（衛生局提供）

    2025/02/13 23:47

    〔記者黃良傑／高雄報導〕2月14日是西洋情人節，衛生福利部疾病管制署統計顯示，全國本國籍愛滋列管存活感染者，高雄約有4000人，佔全國感染人數3萬6000人的13％，情人節情侶一起需做好防護措施，保護自己及所愛的人，開心共度浪漫時光。

    高市衛生局表示，全國113年度本國籍新增愛滋病毒感染者1002人，高雄市增加116人，統計其感染危險因子，仍以「不安全性行為」為主，佔了94.83%，因此，衛生局提醒情人伴侶們在表達愛意的同時，主動要求對方或自己，需全程落實安全性行為。

    衛生局指出，感染愛滋病毒初期無明顯症狀，且潛伏期長不易察覺，為鼓勵民眾瞭解自身健康狀況，故持續辦理「愛滋自我篩檢計畫」，正確使用保險套並搭配水性潤滑液，可雙重防護愛滋病毒與性傳染病，並定期為「愛」篩檢來了解自身健康狀況，保護自己及所愛的人，開心共度浪漫時光。

    民眾可以透過自動服務機、網路訂購超商取貨、實體通路購買，支付200元取得試劑，便利超商取貨付款服務需另支付45元物流費，為方便民眾進行自我篩檢，兼顧隱私與便利性，相關服務內容及試劑提供地點資訊，可至疾病管制署自我篩檢計畫網頁查詢。

    衛生局提醒有性行為者，至少要做1次愛滋篩檢。有不安全性行為者，建議每年至少進行1次愛滋篩檢，若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

    衛生局籲請符合M痘疫苗接種條件民眾，近1年內有風險性行為者，以及早完成2劑疫苗接種，以達完整保護力，照顧自己也保護身邊的人。

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