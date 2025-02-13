台東炸寒單炸雨！鋼管辣妹跳到雨停 鑽轎底數百人潮湧現

趁雨勢停歇，超辣舞者在鋼管吉寒車上熱舞。（記者劉人瑋攝）

2025/02/13 23:45

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東元宵節遶境今晚終於等到雨停，上次元宵節下大雨已是11年前。宮廟人士、維持交通的民防義警都說，「人少好多」，但活動仍要繼續，祭儀也該完成，陣頭轎班遶境，放煙火鑽轎底，還有鋼管吉普辣妹熱舞。

今年台東元宵多場次活動雨水、煙硝混雜，讓人分不清是霧還是煙，刺鼻煙味難散去，雨水夾雜炮屑黏在觀賞者身上，腳下厚厚一層炮屑已混入雨水被踩成厚泥，許多人直呼難受，但即使天氣寒冷又下雨，一年一度盛事仍不能錯過。

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天后宮廟方人員說，距上次元宵節下雨已超過10年。年年拍攝元宵活動的攝影師直說是發生在11年前，「因為當時炮屑、火藥殘渣和雨水黏在鏡頭上，自己清半天、印象太深」，至於昨天官辦炸寒單場次也因大雨和非假日，觀看人數粗估只有去年5分之1，「雨實在太大」。

雨勢今天傍晚漸停，新生路數百人潮湧現現等著鑽轎底，有商家請來吉普鋼管辣妹，來自雲林的「超派吉普」首次應邀來台東表演、體會民情。團員說，已連跳兩天，台東元宵體驗十分新奇，但寒雨對穿著清涼的舞者實在是項考驗。

各陣頭轎班遶境。（記者劉人瑋攝）

新生路放煙火，上百人等鑽轎底。（記者劉人瑋攝）

上百人等鑽轎底。（記者劉人瑋攝）

市區「過癮菜行」一口氣請來14名禮生。（記者劉人瑋攝）

舞者在寒風中演出。（記者劉人瑋攝）

鋼管吉普辣妹熱舞。（記者劉人瑋攝）

補給車車斗烤肉，跟著隊伍前進現烤現吃。（記者劉人瑋攝）

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