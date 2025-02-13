克服閱讀障礙 台南女中「足球女孩」踼出人生故事

台南女中高3生李香穎克服閱讀障礙，比一般人花費更多時間心力唸書。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/13 23:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南女中高3生李香穎有閱讀障礙，不僅與學習困難奮鬥，15歲時就拿到當年台南梯次最年輕的D級裁判證，南征北討踢遍超過20個學校或民間社團足球隊，在足球界闖出「香香」名號，以意志毅力證明「路是自己走出來的」。

閱讀障礙也是學習障礙的一種，文字、數字會看相反。像是成語「藕斷絲連，在她的「視界」是「絲藕斷連」，英文單字「that」變成「thit」；即使腦筋知道正確字句，寫出來仍會顛倒錯字。由於跳行、拼湊、跳字，她必須花費比別人高出好幾倍時間閱讀唸書，經常到深更半夜才休息。

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香香說，為了克服障礙，以尺遮住書頁下半段，再逐行閱讀，利用網路影音平台輔助學習，看試卷要看很多遍理解題意才作答，作完答須再檢視校正，所以對她而言，往往答題時間不夠，題目沒寫完，但是答對率逾99％，因此國中時學校段考成績維持平穩。

除了唸書，香香還能分出時間練球，曾經因運動受傷2次骨折手術住院，但復原後仍不放棄興趣。她去年以高中生身分籌辦「南岸盃」南部8校大學足球賽，特別設計自由球員規則，讓自己也能參賽，更號召高中朋友與大學球友同好組成足球隊「Naniat」（隊名為Tainan反過來唸），推廣南部足球運動。

由於台南足球隊少，國內足球風氣亦非十分盛行，她透過教練介紹到台南一中校隊或其他大學校隊系隊練球或比賽，週末再參加高雄、台北足球俱樂部；而且為了省錢，即使會暈車也搭客運南北奔波，成了「足球女遊俠」，雖然辛苦，仍樂此不疲！

香香從小學2年級開始接觸足球運動，最初只是跟著同學踢好玩，後來迷上「足球騎士」、「足球小將翼」等部動漫畫，更是澎湃沸騰，可是南部無校外女足隊，她幾乎是在男足隊中練習長大。李香穎打趣說，父母為她取名「李香穎」，意即台語音「你很閒」，希望她過得安閒幸福，沒想到愈來愈忙，雖然擔心她運動受傷，但也挺她人生路上勇敢追夢。

去年12月20日，台南民眾抗議國民黨、民眾黨聯手強修《公職選罷法》等爭議法案，自發性集結在台灣文學館前，高舉各式自製標語，聲援「冬季青鳥在台北」行動。香香練球後趕來聲援，身穿學生制服舉牌「我是學測生，你以為我很愛上街頭嗎！」無畏旁人眼光，勇敢表達學生心聲。

一般人對於足球運動仍存在偏差，認為不適合女孩子，甚至球場上言語霸凌排斥女孩子踢足球。香香以自身努力與行動實踐證明，「足球會讓一個人更優秀、更是努力前進動力」。

李香穎熱愛足球運動，在足球界闖出「香香」名號。（李香穎提供）

李香穎去年12月在台灣文學館前聲援「冬季青鳥在台北」行動。 （擷自「許美華」臉書）

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