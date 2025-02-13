南投北港溪峽谷祕境意外頻傳 即日起嚴格管制人車進入

南投北港溪峽谷祕境，因網路瘋傳媲美太魯閣峽谷，吸引大批民眾前往朝聖。（記者張協昇攝）

2025/02/13 22:01

〔記者張協昇／南投報導〕近日爆紅的南投縣北港溪峽谷祕境，遊客絡繹不絕，惟因頻傳遊客摔車及遭落石砸中受傷等意外事件，加上這幾天下雨及各地仍有地震發生，增加遊客遭落石砸傷及滑倒等風險，農水署南投管理處已嚴格管制進入峽谷的工程便道，人、車沒有有通行證一律不得進入。

北港溪峽谷祕境，非一般開放健行路線，係每隔5、6年的枯水期，農水署南投管理處為維護引自北港溪上游九仙溪的能高大圳引水隧道等設施，在溪床修築便道供工程車通行，民眾才得以循此便道進入，經網路瘋傳媲美太魯閣峽谷，吸引大批民眾前往朝聖，尤其假日大小車輛湧入，人潮絡繹於途，也帶來安全與破壞環境隱憂。

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由於近日已發生多起遊客摔車，遭落石砸中受傷及車輛掉入溪流等意外事件，農水署南投管理處與惠蓀林場考量春雨來臨，且各地仍有地震發生，增加遊客滑倒及遭落石砸傷等風險，已要求施工廠商嚴格管制便道入口，沒有通行證的人、車一律不得進入。

農水署南投管理處副處長陳明儀表示，該便道本來就沒有開放，入口處也設有禁止進入公告，只因工程車進出頻繁，過去才沒有嚴格管制，未來若有公務需求，必須向惠蓀林場申請才能進人。

北港溪峽谷祕境意外頻傳，近日即有車輛掉入溪流中。（民眾提供）

北港溪峽谷因近日意外頻傳，農水署決定嚴格管制進入峽谷的工程便道。（記者張協昇攝）

農水署決定嚴格管制進入北港溪峽谷工程便道，想要欣賞峽谷美景的民眾恐怕得再等5、6年。（記者張協昇攝）

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