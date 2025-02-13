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    另類網紅！「爺奶Youtuber樂齡好好拍」短片好吸睛

    南市「爺奶Youtuber樂齡好好拍」短片徵選，學員認真學拍片。（記者洪瑞琴攝）

    南市「爺奶Youtuber樂齡好好拍」短片徵選，學員認真學拍片。（記者洪瑞琴攝）

    2025/02/13 22:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市教育局舉辦「爺奶Youtuber樂齡好好拍」短片徵選，阿公阿嬤利用簡易的錄影設備，拍攝題材圍繞生活主題，內容生動活潑多元，十分吸睛有趣。

    有位90多歲老阿嬤，今年生了場大病，住院住了21天，學員們非常擔心她，但這位阿嬤心裡面有一個強烈盼望的力量，向志工說「希望每禮拜三回來上課」，果然阿嬤回來再跟大家一起上課，影片紀錄下感動。

    李姓學員表示，可以認識很多人做交流，增加生活事務了解，心情會變得更好。另有志工見證紀錄長輩的改變，長者彼此分享生活，不是每一個活動參加是來拿禮物，而是為了跟不同人群接觸，有更多體驗感受。

    南市目前設有38間樂齡學習中心，為高齡者提供快樂學習、忘卻年齡的環境。獲獎的南市樂齡學習示範中心「三五成群遇見幸福」作品，透過遊戲和帶動唱，長輩在老師與志工的引導下，開展生活正能量。佳里區樂齡學習中心，則以短劇形式展現學習成果。新市區樂齡學習中心以幽默戲劇和歌唱，宣導打擊詐騙和預防失智的方法。

    南市教育局長鄭新輝表示，透過影片的呈現，不僅顯示高齡者的學習、改變與成長，也反映出他們對社會的貢獻。這次甄選出金質獎1名、銀質獎2名及銅質獎9名。獲獎作品已上傳至YouTube頻道「台南樂齡學習」，歡迎大家為這群「另類網紅」長輩們支持與肯定。

    南市樂齡學習中心，為高齡者打造快樂學習、忘卻年齡的環境。（南市教育局提供）

    南市樂齡學習中心，為高齡者打造快樂學習、忘卻年齡的環境。（南市教育局提供）

    樂齡學習中心安排各種課程，讓學員從中學習新知，學員扮素人演員拍影片。（南市教育局提供）

    樂齡學習中心安排各種課程，讓學員從中學習新知，學員扮素人演員拍影片。（南市教育局提供）

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