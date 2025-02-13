3連霸！ 以草莓為發想 苗栗縣東興國小獲數位深耕金質獎

東興國小數位深耕金質獎3連霸，全國唯一。圖為在世貿讓參觀人員測試畫面。（校方提供）

2025/02/13 21:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕坐落於苗栗縣大湖鄉馬那邦山登山口旁的東興國小，許多學生從小到大看著父母辛苦栽種草莓維生。東興國小校方也以草莓為主題，發展不同面向的課程，獲得教育部中小學數位學習深耕計畫金質獎，學校更是三連霸，成為全國唯一3年獲得殊榮學校。

東興國小校長陳亭儒說，由於草莓為大湖鄉重要經濟產業，學校之前已經從草莓栽培會遇到的濕度、溫度等問題，透過數位科技輔助，學習如何控制澆灌系統，與控制適合草莓生長的溫、濕度，還有農產品重要的日照天數等關鍵設計課程。

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校方再進一步從果園營運和行銷層面設計課程，透過程式設計輔助，學生分組進行設計，繪製方案圖並進行發表，教師持續指導技術，幫助學生學習如何運用 Mind+ 與 HuskyLens 鏡頭開發草莓成熟度辨識系統。學生開始動手實作，並透過測試不斷改良技術，以確保辨識的準確度與使用的便利性。

師生帶著作品前往果園，於入口處設置「遊客教學站」，透過學生開發的互動學習工具，遊客可學習如何辨識成熟果、如何正確採摘草莓，並運用 Scratch設計模擬互動情境，再配合學生修正後提出的測試機制成效更佳。校方更帶著學生到世貿讓參觀人員測試，大獲好評。

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