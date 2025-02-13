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    台中新光三越氣爆釀死傷 屏縣明天專案稽查百貨商場

    屏東縣政府今晚宣布，將於明天（14日）對屏縣轄內百貨商場美食街等進行專案聯合稽查。 （資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府今晚宣布，將於明天（14日）對屏縣轄內百貨商場美食街等進行專案聯合稽查。 （資料照，記者羅欣貞攝）

    2025/02/13 21:24

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕台中新光三越今天（13日）發生嚴重氣爆，造成多人死傷，突顯百貨商場公共安全的重大議題；屏東縣政府今晚宣布，將於明天（14日）針對屏縣轄內百貨商場美食街等進行專案聯合稽查。

    台中新光三越氣爆釀死傷震驚全台，屏東縣長周春米聞訊後立刻責請屏縣府消防局、城鄉發展處、勞動暨青年發展處等相關單位，於明天（14日）對轄內百貨商場美食街等進行專案聯合稽查，檢視商場的消防安全、建築物公共安全及瓦斯管線等關鍵設施與職業安全衛生事項，確保公共安全不受威脅，保障縣民安全。

    屏東縣政府表示，本次專案稽查是為保障縣民的生命財產安全，並確保公共場所的所有設施符合消防、建築物公共安全、室內裝修管理規範及職業安全衛生等事項，呼籲商場及建築物業主積極配合，落實所有必要的安全措施，防範類似事故的發生。另外也再次要求屏縣轄內大型百貨、商場及量販店等業者，不得在未申報的情形下進行裝修施工。

    屏東縣長周春米也透過社群平台表達慰問指出，「今天上午台中百貨公司發生氣爆事件，導致嚴重傷亡，屏東縣政府同感哀痛，並表達深切慰問！我已指示縣府相關局處，針對百貨公司場域，全面啟動公安、職安以及消防安全聯合稽查，確保商場和鄉親公共安全！祈願台中一切平安，逝者安息，傷者早日康復！」。

    屏東縣長周春米表達深切慰問之意。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東縣長周春米表達深切慰問之意。（取自屏東縣長周春米臉書）

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