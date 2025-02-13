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    週五冷氣團減弱回暖！白天高溫23度 北東局部降雨

    週五冷氣團減弱，但東北部仍有短暫降雨，外出記得攜帶雨具。（資料照）

    週五冷氣團減弱，但東北部仍有短暫降雨，外出記得攜帶雨具。（資料照）

    2025/02/13 21:17

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明（14）日大陸冷氣團減弱，清晨仍偏冷，各地低溫約13至16度，白天氣溫回升，高溫約20至23度。降雨方面，基隆北海岸及台灣東半部地區仍有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區局部短暫雨後轉多雲。

    中央氣象署預報，南方水氣逐漸減少，週五迎風面的基隆北海岸及東半部仍有局部降雨，大台北有零星降雨，桃園以南上半天仍可能降雨，南部地區則要到下午後降雨才會明顯趨緩，外出建議攜帶雨具備用。此外，明晚起台南以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，駕駛人需留意行車安全。

    氣溫方面，週五夜晚及清晨仍偏冷，各地低溫約13至16度，白天氣溫回升，高溫約20至23度，澎湖為14至17度，金門10至18度，馬祖9至13度，整體比今天回暖，白天外出將感受到較舒適的溫度變化。

    天氣風險公司表示，週五東北季風強度減弱，底層風向轉為偏東風，水氣持續減少，降雨範圍將集中在東半部及山區，短暫陣雨仍有機會發生。週六（15日）白天鋒面系統將在台灣北邊建立，晚間至週日（16日）清晨鋒面尾端可能掠過北台灣，北部及東北部降雨機率提高，但影響有限；西半部則維持多雲到晴的天氣，並可能有局部霧影響視線，建議用路人多加注意。

    氣象署也提醒，東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，嘉義、台南沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

    紫外線方面，週五基隆市為「低量級」，其餘縣市為「中量級」。

    空氣品質方面，週五宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏及金門空品區則為「橘色提醒」，敏感族群需減少戶外活動。

    週五白天氣溫回升，各地高溫約20至23度，南北溫差縮小。（擷取自中央氣象署）

    週五白天氣溫回升，各地高溫約20至23度，南北溫差縮小。（擷取自中央氣象署）

    週五紫外線指數普遍低至中量級。（擷取自中央氣象署）

    週五紫外線指數普遍低至中量級。（擷取自中央氣象署）

    週五空氣品質宜花東良好，高屏及金門為橘色提醒，敏感族群請注意防護。（擷取自空氣品質監測網）

    週五空氣品質宜花東良好，高屏及金門為橘色提醒，敏感族群請注意防護。（擷取自空氣品質監測網）

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