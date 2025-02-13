台灣燈會舞者淋雨慘摔到手半脫臼 領隊：活動方應重視演出安全

彭彥鳴提到，開幕日表演遇雨，主舞台上的地毯最後更換為光滑的黑膠地板，可能是以考量多數表演團體的需求而定，團隊沒有機會準備別的鞋子應對。 （翻攝「桃園事」YouTube）

2025/02/13 20:21

〔記者黃政嘉／桃園報導〕2025台灣燈會昨晚在桃園冒雨開幕，主舞台有多組團體冒雨表演，中華民國體育運動舞蹈總會進行《Let’s Dance》國標舞表演，表演團隊的領隊彭彥鳴受訪時提到，「在無法排除積水，又沒機會適應場地下，造成表演像溜冰一樣，」逾12位舞者滑倒受傷，最嚴重的是1名職業舞蹈老師，手肘半脫臼，影響到後續工作，他呼籲，活動舉辦單位應重視演出者安全問題。

彭彥鳴為中華民國體育運動舞蹈總會秘書長，他表示，昨天演出時，每個節目轉場的時間有限，即便工作人員已努力排水，仍快不過雨勢，團隊有去確認是否能停演，但官方仍決定照常演出，在其他表演團隊都照常演出下，為了成全整個活動的程序，只能照常表演，在大會無法排除積水，又沒有機會適應場地下，造成表演像溜冰一樣，昨天24位團員進行表演，一半成員以上都有滑倒狀況，傷勢較嚴重的是一名職業舞蹈老師，手肘半脫臼將影響到後續工作，其他都是選手，他們接下來的訓練也會因此受到影響，受傷最輕的舞者因滑倒造成膝蓋、大小腿腫脹、瘀青，也有舞者腳扭到、折到手指頭和身體各處挫傷，露出的腿部都有大小刮傷。

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彭彥鳴說，前天是台灣燈會的贈燈日，主舞台上是舖短毛地毯，當天晴天，無論綵排或正式演出，都相當順利，而事前籌備時，也跟承辦廠商反應過，下雨時，即便地毯是濕的狀態，仍可跳舞，不過舞鞋會因此損壞，請他們預備賠償鞋子損壞的費用。

彭彥鳴提到，昨天開幕日下雨，團隊下午3點到現場，看到工作人員已經拿掉主舞台上的地毯，最後更換為光滑的黑膠地板，可能是以考量多數表演團體的需求而定，工作人員說，應對方案是將水刮掉、擦乾，隨後就維安清場，重新入場後，節目便開始進行，團隊就沒有機會再踩場，臨時更換為黑膠地板，團隊沒有機會準備別的鞋子應對，也不可能用参差不齊的便鞋來表演，因為有的便鞋沒有排水性。

彭彥鳴強調：「這次不幸中的大幸，是只有我們的團隊受傷比較嚴重，當天我們也很關心其它的團隊的表演狀況，特別是啦啦隊，他們有空拋，要是出問題會更嚴重，所幸他們演出時，雨勢還不大，鞋子是有排水性的運動鞋，沒有發生事故，但還是希望呼籲活動舉辦單位，一定要重視演出者的安全問題。」

彭彥鳴說，2/11台灣燈會贈燈日，團隊在舖短毛地毯的主舞台上，無論綵排或正式演出，都相當順利。（彭彥鳴提供）

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