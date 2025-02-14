情人節送鮮花或玩偶花束？他苦惱求解 網勸「1點」避免踩雷

網友苦惱情人節送女友鮮花？還是玩偶花束？PO文求解。示意圖。（資料照）

2025/02/14 00:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是214西洋情人節，許多情侶會規劃浪漫應景的約會、準備各種禮物，讓另一半開心。有男網友上網求助說，已經準備好情人節約會行程，但遲遲無法決定送女友什麼樣的花束，吸引大批網友討論，給出各種建議。

男網友在Dcard以「女生比較想收到真花還是娃娃花束」為題發文說，已經規劃好情人節當天與女友去吃飯看電影，接女友之前先去買花，原本想買鮮花，但忽然看到附玩偶的花束，想到女友很喜歡星之卡比，開始煩惱要送鮮花，還是送玩偶花束。

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一票人紛紛向原PO直言，如果想買玩偶花束，務必注意玩偶是否為正版，避免踩雷，「❌盜版娃娃❌」、「如果是盜版的還是不要吧，真花比較好」、「真花沒用但浪漫、盜版娃花連限動都發不了，你評估一下吧」、「娃娃不是正版的，可能會踩雷喔。我寧可收到鮮花也不想收到仿娃」。

至於送鮮花還是玩偶花束，大部分網友選擇鮮花。另有許多務實派網友，回覆各自心中最棒的禮物，「比較想要有錢花」、「推永生花盅，好看還能當夜燈」、「想要一袋鹹酥雞，比娃娃或是花束都好」、「吃貨只需要一頓好吃的晚餐就能滿足了」、「從交往就跟先生說千萬不要送我花、巧克力，要送就送現金或是黃金，本人務實派」。

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