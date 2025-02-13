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    情人節逛台北燈節5大告白燈組 情侶合照送520顆巧克力

    充滿互動感的燈光藝術裝置「白蛇轉」。（台北市觀傳局提供）

    充滿互動感的燈光藝術裝置「白蛇轉」。（台北市觀傳局提供）

    2025/02/13 20:17

    〔記者林承鴻／台北報導〕明天就是情人節，台北市觀光傳播局推薦2025台北燈節5大浪漫燈光秘境，明晚也將發送520顆巧克力，為情侶送上甜蜜祝福。2月15日西本願寺樹心會館將舉辦「燈你出現 放閃西門」活動，參加以燈組為題的謎語闖關遊戲，有機會邂逅那位有緣的他，完成闖關者，還能獲得誠品禮券、雙人套餐餐券及雙人電影票等精美獎品。

    觀傳局介紹，鄰近捷運西門站1號出口的「白蛇轉」，是一座充滿互動感的燈光藝術裝置，站在燈組中央，聚焦彼此身影，瞬間瀰漫浪漫氛圍；沿中華路步行至西本願寺「祈福燈林」，可一起在祈福卡許下美好祈願。而今年主燈「福蛇豆豆」，除蛇身盤繞成一顆愛心外，每半小時一次的燈光秀，靈動大眼睛也會冒出愛心，不妨與心儀對象一同合影。

    捷運西門站6號出口的「等待豐收的樹」是與日本搖滾天團GLAY主唱兼藝術家TERU攜手打造，冰藍色調營造出雪國般的夢幻氛圍，地面上還有雪花投影。若沿中華路往捷運北門站方向前行，則可看到千餘顆彩繪燈籠打造的「跳躍新春」，是絕佳的拍照場景。

    2月14日情人節當天晚間7點起，中山堂廣場服務台將發送520顆巧克力，情侶只要在展區任一燈組前合照，即可領取限量巧克力及祈福卡。觀傳局表示，剝皮寮歷史街區還藏有一處極具氛圍感的告白秘境「剝皮寮燈牆」，位於廣州街入口，燈籠上繪製杜鵑花與海芋，在溫暖柔和的燈光映照下，非常適合告白。

    等待豐收的樹」營造出雪國般的夢幻氛圍。（台北市觀傳局提供）

    等待豐收的樹」營造出雪國般的夢幻氛圍。（台北市觀傳局提供）

    千餘顆彩繪燈籠打造的「跳躍新春」，是絕佳的拍照場景。 （台北市觀傳局提供）

    千餘顆彩繪燈籠打造的「跳躍新春」，是絕佳的拍照場景。 （台北市觀傳局提供）

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