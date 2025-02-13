桃機第三航廈北廊廳進度8成 預計年中完工

交通部部長陳世凱視察桃園國際機場第三航廈工程進度。（交通部提供）

2025/02/13 19:31

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場第三航廈工程如火如荼進行中，將分階段啟用，北登機廊廳（簡稱北廊廳）工程達8成，預計今年中旬完工，下半年擇期啟用；北廊廳配有8個登機門，將減少遠端機坪接駁使用率7成。至於整體第三航廈，預計2027年試營運。

因應旅客人潮持續增長，桃園國際機場興建第三航廈。第三航廈將分階段逐步啟用，其中北登機廊廳為首批啟用區域。

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桃機公司副總經理孫宏彬表示，第三航廈北登機廊廳工程已完成屋頂斷水，現正趕辦帷幕牆施作、機電設施安裝及室內裝修等工項，工程進度已達8成，預計年中完工後，接續進行設備測試、工程驗收、營運準備及協調作業，確認符合營運條件後，下半年擇定合適時間啟用。

北廊廳配8個適用雙走道客機的靠橋停機位，啟用後可減少7成遠端機坪接駁的使用率，降低旅客搭乘接駁車上下飛機的情況。而在整體第三航廈營運之前，使用北登機廊廳登機的旅客，需先在第二航廈完成報到與通關；而自北廊廳下機的旅客，要在第二航廈提取行李。

也因為使用北廊廳的旅客將經由第二航廈通關，步行距離相對未來從第三航廈出發略長。桃機公司表示，北登機廊廳的3樓出發層與4樓抵達層均設有雙向電動走道，旅客從第二航廈至最遠登機口的路程約690公尺，其中設有電動走道長度407公尺，可將路程從20分鐘縮減至15分鐘，亦備有愛心接駁車供行動不便旅客使用。

交通部部長陳世凱前往視察表示，備受矚目的第三航廈預計2027年試營運，其中北邊登機廊廳將於今年啟用，請大家拭目以待，也感謝第三航廈施工團隊在寒冬中趕工，要注意安全。

陳世凱要求桃機公司進一步研議多元配套措施，以提供旅客便捷、貼心的服務，規劃北邊登機廊廳啟用行銷宣傳活動，讓各界瞭解機場建設執行的成果。

交通部部長陳世凱視察桃園國際機場第三航廈工程進度。（交通部提供）

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