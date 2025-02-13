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    枋寮漁港「曖曖在海邊」演唱會 2/14情人節登場

    屏東縣政府將縣內7座漁港變身打造成浪漫場域。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府將縣內7座漁港變身打造成浪漫場域。（屏東縣政府提供）

    2025/02/13 19:39

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府串聯7座漁港，打造「曖曖在海邊」全新情人節品牌活動，最HIGH的演唱會將於明天（14日）晚間6時，在枋寮漁港臨海廣場熱鬧登場，現場觀眾還可參加對戒抽獎。

    屏縣府文化處今年農曆年前攜手藝術家創意設計，從林邊一路向南，利用藝術燈飾打造獨特夜景，將7座漁港點綴得越夜越美麗。活期期間吸引民眾參與拍照打卡上傳臉書抽獎活動，有網友留言「在愛神邱比特的見證下與情人度過生日」、「抽到對戒馬上結婚」，熱烈迴響也為整個活動製造浪漫滿分的氛圍。

    明天（14日）情人節演唱會邀集包括創作天王吳克群、鼓鼓呂思緯與蕭秉治、當紅新生代串流小天后陳華、全製作唱跳歌手王ADEN、金曲歌后孫淑媚，以及全方位發展唱跳男神小樂吳思賢等藝人，陪觀眾共度情人節。

    此外，演唱會當晚8點將抽出上傳照片7組幸運兒獲得珍愛對戒。另更加碼現場一組幸運觀眾可獲得價值2萬元浪漫對戒。

    文化處指出，林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣漁港、紅柴坑、山海漁港，以及琉球新漁港，不同主題燈飾吸人氣，已有公所爭取希望保留這些燈飾，為當地增添拍照打卡的景點。活動倒數4天，邀請民眾把握機會感受漁港不一樣的風情。

    屏東「曖曖在海邊」情人節品牌活動已進入最後倒數。（屏東縣政府提供）

    屏東「曖曖在海邊」情人節品牌活動已進入最後倒數。（屏東縣政府提供）

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