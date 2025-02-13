台南與日本埼玉縣本庄市締結國際友誼市 一條新路將命名「本庄街」

台南市與本庄市的吉祥物「魚頭君」和「Hanipon」也到場，為簽署儀式增添歡樂氣氛。 （台南市府提供）

2025/02/13 20:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市與日本埼玉縣本庄市今（13）日正式締結為國際友誼市，成為本庄第1個國際友誼城市，為紀念城市友誼，南市安南區1條新設道路將命名「本庄街」。

今日由市長黃偉哲及本庄市長吉田信解代表下，正式締結為國際友誼市。黃偉哲在儀式上正式宣布，他已於昨（12）日簽署公文，將位於安南區亞太國際棒球訓練中心附近（安和路1段）的1條新設道路命名為「本庄街」，以此紀念兩市永恆的情誼。台南市與本庄市的吉祥物「魚頭君」和「Hanipon」也到場歡慶，為簽署儀式增添歡樂氣氛。

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此外，黃偉哲也向本庄市訪問團熱情介紹台南作為美食與文化古都的獨特魅力，他邀請訪團細細品味台南的城市韻味，更期盼兩市的情誼能夠延續至下一代，力薦台南成為本庄學子修學旅行的最佳選擇。

吉田信解表示，本庄市與台南互動緊密，雙方友誼深厚，例如本庄市吉祥物「Hanipon」已經連續5次來台南參加林百貨的遊行活動。吉田市長此行也率領包含議會、商界、農業及教育等領域的代表一同訪台，希望藉此行作為雙方交流的新起點，推動更多跨領域合作，讓兩市民眾共享國際友誼的美好成果。

本庄市位於埼玉縣西北部，於2006年由舊本庄市與兒玉郡兒玉町合併而成。該市的仁蘭園在台南後壁的蘭花生技園區設有大規模蘭花栽培農場，並且是第1家在台灣投資設廠生產蝴蝶蘭的日商企業。本庄市的官方吉祥物「Hanipon」於2016年榮獲日本全國吉祥物大賽亞軍，其名稱靈感來自當地出土的古代素陶器「埴輪」，象徵本庄市深厚的文化底蘊。

據了解，為紀念國際友誼，南市最近新道路命名，還包括安南區怡中重劃區有「水戶街」（日本茨城縣水戶市）、「托倫斯街」​（美國加州洛杉磯托倫斯市）；歸仁區高鐵特區道路則有「土浦街」（日本茨城縣土浦市）、「西科紋納街」（美國加州西科紋納市）。

台南市長黃偉哲（左）、日本崎玉縣本庄市長吉田信解（右），分別代表雙方城市簽約締結為友誼市。（台南市府提供）

台南市與日本埼玉縣本庄市今日正式締結為國際友誼市。（台南市府提供）

台南市安南區新道路「本庄街」，位在長和路一段的位置示意圖（左紅框處）。（台南市府提供）

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