屏東河濱寵物公園凱米颱風後像廢墟 今年6月底前完成修復

屏東縣河濱寵物公園受損逾半年仍未完成修復。（屏東縣議員梁育慈提供）

2025/02/13 20:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣河濱寵物公園去年（2024年）凱米颱風受損後，至今逾半年仍未完成修復，近日有毛小孩主人帶狗前往運動時不得其門而入，驚呼「怎麼像廢墟？」，屏縣府農業處表示，凱米後又歷經了2個颱風，中央去年10月核定經費，預計今年6月底前可完成修復。

河濱寵物公園設施損壞逾半年還無法恢復使用，民進黨屏東縣議員梁育慈陸續收到2位毛小孩的主人陳情後前往會勘，發現寵物公園仍拉起黃色警示帶禁止進入，倒塌棚架也置於原地未處理；梁育慈表示，寵物公園是去年7月凱米強颱來襲時受損，頂棚設施及圍籬嚴重壞損不能使用，至今已大半年卻不見修復，恐衍生安全問題，農業處應加速處理。

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農業處長鄭永裕表示，高屏溪河濱寵物公園去年7月底凱米颱風毀損後，提報中央災準金爭取經費辦理修復，公共工程委員會10月核定84萬元經費，縣府11月27日動支災準金核定，農業處立即委託廠商進行設計，今年1月24日完成設計修正，目前準備發包作業中，如招標順利，預計6月底前完成修復。

屏東縣議員梁育慈接獲民眾陳情，前往寵物公園會勘。（屏東縣議員梁育慈提供）

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