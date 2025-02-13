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    2025台灣燈會人氣燈區線上投票 抽住宿及餐券

    2025台灣燈會舉辦抽獎或指定活動送小禮物（右）。左為喔熊串串雞蛋糕。（觀光署提供）

    2025台灣燈會舉辦抽獎或指定活動送小禮物（右）。左為喔熊串串雞蛋糕。（觀光署提供）

    2025/02/13 19:35

    〔記者蔡昀容／台北報導〕2025台灣燈會在桃園於2月12日至23日展開，「主燈展演場」鄰近機場捷運A18高鐵桃園站，交通部觀光署推出「蛇來運轉，好運來抽獎」人氣燈區線上票選活動，可抽住宿及餐券好禮。

    交通部觀光署表示，人氣燈區線上票選活動，燈會期間，民眾每天參與投票，有機會獲得LINE POINT點數；民眾前來燈會現場拍照上傳燈藝作品，可抽住宿券及餐券等好禮。詳情見活動網站（https://twlantern2025.com）。

    今年展期適逢西洋情人節，特別於2月14及15日「主燈展演場」的公益攤位（高鐵站前東路側鄰近IKEA）舉辦實體集客活動。

    2月14日「愛∞！喔熊 OhBear ❤️ U」活動，民眾於活動日前完成指定任務，有機會獲喔熊聯名產品以及限定現做喔熊串串雞蛋糕，還有機會巧遇喔熊組長；2月15日「蛇麼都有．喔熊帶你大開運」活動，現場完成指定任務，即可體驗復古彈珠台遊戲，兌換喔熊擦鏡布、飲料杯手提袋、紙膠帶、喔熊紅包袋或小提燈等禮物。

    另外，國際自由行旅客可於「國際旅客優惠措施」攤位憑護照或相關入境證明兌換限量禮品；「小龍獻瑞．好運廉廉」廉能反貪宣導攤位，民眾填完問卷可獲萬用提袋、喔熊可愛杯套等禮。

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