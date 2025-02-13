環保葬接受度持續成長 三峽、新店等處增設環保葬區

隨著環保與喪葬觀念進步，越來越多民眾為自己或親友選擇以環保葬完成身後事。圖為三芝區櫻花環保生命園區。（新北市民政局提供）

2025/02/13 19:30

〔記者黃子暘／新北報導〕隨著環保與喪葬觀念進步，越來越多民眾為自己或親友選擇以環保葬完成身後事，新北市民政局推動樹葬、海葬等環保葬形式，今年規劃三峽納骨塔旁、新店五城公墓再增2處環保葬區；其中三峽生命紀念館環保葬區預計規劃300多個穴位，預計12月完工，新店五城公墓園環保葬區規劃約1600個穴位，預計最快8月完工。

根據民政局統計，2022至2024年新北市每年環保葬人數依序為1804位、1960位、1648位；新北市目前有新店四十份公墓環保生命園區583個穴位、金山環保生命園區1308個穴位、三芝區櫻花環保生命園區5996個穴位提供相關服務。

請繼續往下閱讀...

民政局表示，三峽生命紀念館環保葬區規劃設置於納骨塔前空地，面積約50平方公尺，可規劃300多個穴位，目前已完成委託技術服務招標，現請廠商修正細部設計報告書，預計2月底前完成後提送水保計畫，工程部分預計於6月開工，避開清明掃墓時間，規劃在年底前完工啟用；新店五城公墓環保葬園區部分，現正進行水保計畫審查作業，工程預計今年4月開工，最快將於8月完工。環保葬區規劃約606平方公尺，約1600個穴位。

民政局長林耀長去年答詢時表示，正在推動的鶯歌第二納骨塔、八里第二納骨塔建設也都有規劃附設環保葬區。民政局說明，鶯歌第二納骨塔現正進行施工前置作業，預定於今年4月開工，環保葬區規劃約1250平方公尺，約2100個穴位；八里第二納骨塔目前基本設計審查中，預計今年底工程招標，環保葬區規劃約1000平方公尺，約2100個穴位。

除樹葬外，新北市也與鄰近縣市一同舉行聯合海葬，今年度聯合海葬預計於5月至9月辦理5場，並視天候與報名情形調整場次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法