北市社宅評點加計子女分數 提升單親家庭入住率

台北市政府2025年將於萬華青年社宅和信義廣慈社宅提供24戶中繼自立宅，圖為萬華青年社宅一期。（資料照）

2025/02/13 18:45

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市社會住宅中籤率低，即便單親家庭正取率也只有7.3%，台北市社會局考量單親家庭養育子女常處於經濟弱勢，在2022年修正特殊身分戶評點機制，針對家戶內育有「未滿7歲」及「7歲到18歲」兩項目調高評點分數，提高單親家庭入住社宅機會。另今年將於萬華青年社宅和信義廣慈社宅提供24戶中繼自立宅。

以2024年舊宗、和興水岸暨廣慈3區社會住宅招租情形來看，申請戶數達2001戶，其中單親家庭共221戶約佔總申請數11%。經針對家戶內有「未滿7歲」及「7歲到18歲」兩評點項目調高分數後，單親家庭正取率提升2%至9%。

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社會局指出，弱勢族群在社區裡租不起、租不到、租不安全現象漸顯，因此透過社會住宅特殊身分評點機制，協助特殊身分戶優先入住社會住宅，其中，單親家庭申請數占總申請戶約5分之1，而申請社會住宅的單親家庭中有9成為女性，顯見單親家庭女性在居住上的需求。

去年社會局也導入NPO承租社會住宅服務模式，藉由公私協力合作，提供弱勢民眾中繼居住場所，協助面臨居住困難的弱勢家庭，先穩定居住、再邁向自立生活。今年社會局預計在萬華區青年社會住宅及信義區廣慈社宅再拓展2處服務據點，提供24戶中繼自立宅，可協助特殊境遇家庭、受家庭暴力者、獨居長者及街友等對象，更多元彈性的居住協助。

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