宜蘭縣今年首場大型徵才2/15登場 將釋出1186個職缺

2025「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會，將釋出1186個職缺。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/02/13 19:33

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣今年首場大型徵才「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會，訂於15日上午9點半在宜蘭運動公園體育館登場，55家廠商合計釋出1186個職缺，平均起薪超過3萬元，最高薪6萬元，盼協助過年轉職潮求職者找到理想工作。

宜蘭縣政府主辦的2025「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會職缺，仍以餐飲服務業占多數，但深耕地方的光電業、生技業也大舉徵才，像是邦特生物、宜鼎國際、日計工業、杏輝藥品、八貫企業、赫碩光電、神詠精密、東典光電，也提供不少工作機會。

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此外，全家便利商店開出百名職缺，統一超商及摩斯漢堡有60個職缺，各企業起薪平均超過3萬元，最高薪是工程師的6萬元，15日的徵才時段上午9點半到中午12點半。

縣府勞工處表示，宜蘭縣陸續推出各項就業獎勵措施，例如設籍宜蘭縣的30歲以下待業青年，找到新工作後連續做滿6個月補助1萬元，工作滿1年再補助1萬2000元。為獎勵在職勞工取得技術士證照，設籍或居留（新住民）宜縣1年以上、年滿18歲在職勞工，取得甲級技術士證照可申領獎勵金1萬元，乙級3500元。

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