超大湯匙撈巨大湯圓！ 大港橋畔「吉刻就圓」圓滿遊戲場開放

大港橋畔巨大湯圓海超療育。（記者王榮祥攝）

2025/02/13 18:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄冬日遊樂園本周進入最終高潮。高市青年局配合元宵氣氛，即日起到2月15日在大港橋水域啟動「吉刻就圓」圓滿遊戲場，除療育的湯圓海，還有湯圓滾滾樂、湯圓彈珠台等關卡，以及使用特製超大湯匙撈巨大湯圓的遊戲，歡迎大小朋友來挑戰。

「吉刻就圓」活動呼應高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇（Chiikawa）」主題，以紅白海灘球點綴水域，巨大湯圓海海景浮現後，瞬間成為打卡熱點。

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青年局今趁熱發表「湯圓滾滾樂」、「湯圓彈珠台」及「打卡吉玩」等多款趣味互動遊戲，特別推薦「打卡吉玩」，在岸上以球池形式，讓參加者使用特製大型湯匙舀起海灘球，挑戰成功就能獲得精美好禮，還有機會獲得「吉伊卡哇冬日遊樂園」限定貼紙。

沒成功的民眾也無須扼腕，凡參加遊戲民眾都能到服務台兌換一碗熱呼呼的湯圓，享受元宵甜蜜滋味。

此外，民眾可憑活動官方LINE兌換體驗券，至「湯圓彈珠台」及「互動遊戲區」挑戰「123湯圓外星人」或「湯圓滾滾樂」等趣味遊戲；成功挑戰兩項遊戲，即可參加抽獎，有機會獲得2025吉刻就圓抽獎序號、吉伊卡哇冬日遊樂園限定一卡通及湯圓券，抽到湯圓券的民眾可至合作店家兌換熱湯圓，獎品數量有限，送完為止。

青年局表示，今年的元宵活動不僅融入傳統節慶意象，更透過創意設計，讓市民與遊客能在高雄感受獨具文化魅力的元宵慶典，「吉刻就圓」活動即日起至2月15日在P2倉庫至大港橋水域舉行；因近日降雨機率不定，活動期程將視天氣狀況調整，請隨時關注青年局IG以及臉書公告。

「舀湯圓體驗」可讓民眾使用特製大型湯匙舀起海灘球，挑戰成功就能獲得精美好禮。（青年局提供）

.民眾憑活動官方LINE兌換體驗券，即可挑戰「123湯圓外星人」遊戲。（青年局提供）

民眾可憑活動官方LINE兌換體驗券，挑戰「湯圓滾滾樂」遊戲。（青年局提供）

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