促廢水處理能源化 環境部擬提供抵減6成水污費當誘因

環境部今天成立廢水處理能源化伙伴網絡，盼借鏡業者實際經驗，並結合學研單位技術資源，帶動國內企業廢水處理能源化。（記者陳嘉怡攝）

2025/02/13 18:07

〔記者陳嘉怡／台北報導〕廢水經厭氧處理不僅可減少污泥與能耗，還可產生沼氣發電、有機會取得碳權。環境部表示，全國約208家事業廢水具能源化潛勢，但目前僅不到50家投入，為鼓勵業者頭入廢水能源化處理，已提計畫向行政院爭取4年23億元預算，並計畫給予業者抵減6成水污費優惠當作誘因，盼至2032年推動150場廢水能源化案場。

環境部次長葉俊宏表示，以往廢水處理做法都是利用好氧處理，在廢水中打入空氣，以利微生物降解有機物，水質經過沉澱後會產生污泥，且此做法也比較耗能。目前國際上較新的處理方法，則是透過厭氧處理廢水，過程產生的沼氣可用來發電，而沼氣發電也是一種綠能。希望從造紙業開始做起，未來拓展到食品業、醱酵業等，甚至是公共污水處理場也能利用廢水厭氧處理。

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葉俊宏提到，廢水厭氧沼氣回收發電，可售電給台電增加發電收入，目前生質能發電躉購費率一度電是7元；另外如果沼氣回收利用符合溫室氣體減量方法學，也可以取得碳權（碳抵換信用額度）。

正隆公司大園廠經理張子傑表示，正隆大園廠透過沼氣發電，可供3000家戶以上用電，年減碳量約1.4萬公噸。目前正推動正隆后里廠沼氣發電計畫，近期就有機會啟用。

永豐餘公司綠能開發處副處長蕭振宗分享，永豐餘新屋廠透過沼氣發電量一年約可供1.2戶家庭用電，近年將此經驗挹注到龜山水資中心 ROT案，協助處理民生及醫療廢水，每年沼氣發電量為500萬度、可減少2500 噸碳排放量。他們培養出的厭氧菌，4小時就可以產生沼氣發電，歐美國家業者也前來取經，未來可利用此技術協助國內外業者轉型。

環境部水質保護司長王嶽斌表示，全國約208家事業廢水具能源化潛勢，目前僅不到50家投入，而投入業者多已畜牧業為主，發電效率也有待提升，顯示國內廢水能源化仍有很大空間。希望透過成立廢水處理能源化伙伴網絡，借鏡造紙業者實際成功經驗，並透過產官學研結合技術資源，帶動更多企業廢水處理能源化，節能創能，預計至2032年將推動150場廢水能源化案場，初估年減碳量可達83萬公噸二氧化碳當量。

為鼓勵業者進行廢水處理能源化，王嶽斌表示，環境部已向行政院提報「推動廢（污）水能資源化、低碳智慧化處理計畫」爭取4年23億元預算，建立示範案場加速推動。此外，也規劃給予業者最高每期抵減6成的水污費優惠，並補助創新研發技術、透過信貸協助產業融資，預計今年第二季啟動的百億綠色成長基金，也會加強廢水能源化投資。

廢水透過厭氧菌處理，與好氧菌相比，能耗低、廢污泥較少，且還可產生沼氣發電。（記者陳嘉怡攝）

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