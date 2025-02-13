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    台南首批社宅將招租 永康成功里2/14辦說明會

    台南首批社宅將招租，「宜居成功」所在的永康成功里，14日上午將加開說明會。（記者劉婉君攝）

    台南首批社宅將招租，「宜居成功」所在的永康成功里，14日上午將加開說明會。（記者劉婉君攝）

    2025/02/13 17:31

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南首批社會住宅預計最快3月底招租，台南市政府都發局已於1月中旬舉辦2場說明會，永康區「宜居成功」所在的永康成功里長曾文俊表示，里內已有許多長者在詢問，但對相關條件及辦法不了解，又不熟悉上網查詢，明（14日）上午邀請都發局於里內辦理說明會。

    首批招租的社宅包括永康區「宜居成功」103戶、仁德區「宜居仁愛」75戶，曾文俊指出，有些長輩不想與兒女同住，又不想離開居住多年的社區，相當期待社宅招租，目前詢問的就有3、40人。

    他說，雖然都發局已於1月在永華市政中心及新營舉辦過2場說明會，但很多人對申請的條件還是不甚瞭解，有的長者名下有房有地，不知道自己是否符合資格，卻不知道如何上網查詢相關訊息，對社宅充滿期盼，因此希望透過在里內舉辦說明會，讓長輩可以就近掌握正確資訊，避免不必要的期待。

    曾文俊也爭取都發局可以進駐社區設立服務窗口，讓不會上網操作的長者，可以面對面諮詢，藉此亦可初步篩選掉不符合資格的民眾，減少正式登記時所需的審核及後續作業時間，而符合資格者，則完整告知應準備的文件資料，避免申請民眾往返奔波。

    「宜居成功」說明會將於明天上午10時至12時，在永康區成功里關懷據點舉行。

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