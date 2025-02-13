科博館演化步道改善啟用 館長焦傳金將卸任盼持續升級

科博館演化步道改善完成，提供週邊更安全人行環境。（圖：科博館提供）

2025/02/13 17:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為打造行人安心穿越環境，國立自然科學博物館攜手台中市政府建設局、交通局啟動「演化步道端點改善工程」，歷經2個月工期，改善無障礙斜坡道、人行道擴大與銜接串連、瀝青路面刨鋪、交通號誌、標線重新規劃等，今日舉行啟用典禮，缷任在即的科博館長焦傳金盼科博館後續持續更新升級。

焦傳金指出，科博館每年吸引不少參觀人潮，鄰近學校、住宅區更是市民運動、通勤的重要節點，行人安全不容忽視，這次推動正門前演化步道週邊行人通行環境改善，與台中市府合作，建設局分擔工程150萬元，其餘經費由科博館負擔，交通局協助號誌燈箱吊裝、配線及轉換作業，並在規劃期間提供專業建議、研商設計方案，一起完善演化步道至科博館之間的友善交通環境。

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焦傳金指出，科博館之前與台中市建設局已有合作西屯路改善，將雨天易打滑、摔倒的紅磚道，改善成柏油路鋪面，另科博館植物園在中央公園也有打造台灣原生樹種的苗圃，另與交通局合作打造特色行人穿越號誌，民眾在台灣大道停等紅綠燈，有「恐龍陪過馬路」。

卸任在即的焦傳金指出，科博館1986年建館後，已啟用30多年，需要大幅更新以利脫胎換骨，去年去年9月21日總統賴清德到九二一地震教育園區，有向賴總統表達爭取推動科博館升級，總統有承諾，他過年前接到教育部通知，將提前歸建學校，期待後續中央政府持續關注，讓科博館有更美好的未來。

科博館主任秘書葉慶隆指出，以往演化大道與科博館軸線缺乏人本串聯，入口廣場無障礙動線破碎，路口設計以車為本，保留較寬的車道及迴轉半徑，人行穿越存在風險，這次透過兩側建置無障礙斜坡道並繪製行穿線，確保人行動線有效串連，另擴大兩側及轉角人行道範圍，也滿足身障人士、嬰兒推車及自行車騎士等族群使用需求。

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