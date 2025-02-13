西濱新設南寮漁港系統交流道 竹市府堅決反對原因曝

新竹市府反對新設南寮漁港系統交流道，籲公路局與地方再溝通。（新竹市府提供）

2025/02/13 17:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕交通部公路局預計在南寮漁港新設台68與台61系統交流道，今（13日）召開期末報告審查會議，新竹市府交通處長倪茂榮表達市府堅決反對立場，指經多方評估將重創南寮漁港觀光資源及天然景觀，籲公路局考量竹市居民權益以及環境資源，傾聽地方聲音進行修正。會議主席裁示，請公路局與竹市府溝通研議。

交通部公路局今日召開「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程綜合規劃」期末報告審查會議。

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交通處表示，為改善台15線長期壅塞，降低交通對沿線居民生活的衝擊，交通部公路局推動「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程」，但預計在南寮漁港新設的台68與台61系統交流道，將重創南寮漁港觀光資源及天然景觀。因此表達反對立場，並堅守竹市觀光資源與天然景觀。

市府強調，南寮漁港是竹市早期發展重要聚落，見證城市發展歷程，市府多年來投入大量經費提升漁港整體景觀，包括南寮旅服中心、波光市集、魚麟天梯及漁港直銷中心等建設，盼中央修正計畫，以台15線替代新設系統交流道。

交通處長倪茂榮說，期末報告針對歷次公聽會竹市各界反對新建南寮漁港系統交流道、廢除榮濱路匝道與縮減南寮大道等方案進行審議，今日報告已保留台68榮濱路匝道、維持南寮大道雙向通行，但仍保留南寮漁港新設系統交流道計畫，此舉將重創當地觀光資源與天然景觀，其工程可行性還要考量河川土壤地質條件、出海口水文複雜因素、舊南寮漁港文化保留、香山濕地生態衝擊，以及遊憩空間完整性、對當地漁民的影響及氣候條件（如東北季風造成的積沙）等。

此外，此新設系統交流道位於出海口，水流及水文皆複雜、施工難度高；加上系統交流道落柱位置、分布、空間規劃及施工期間對當地生活與交通影響等關鍵課題，市府反對冒然新設系統交流道。

倪茂榮說，新建台61高架道路增設鳳鼻、港南交流道已大幅轉移台15線通過性車流，因此無新設系統交流道的必要性與效益。呼籲公路局調整可行方案並與地方持續溝通，重新規劃符合當地需求的道路計畫。

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