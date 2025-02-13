民營化第一步 宜蘭太平山鳩之澤委外在地業者中選

宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外經營案，由在地企業連大建設雀屏中選。（圖由林保署宜蘭分署提供）

2025/02/13 17:25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉委外經營案，有2名合格廠商競標，經過林業及自然保育署宜蘭分署評選後，由宜蘭在地企業連大建設公司雀屏中選，預計3月底完成點交，將成為太平山遊樂區首處委外經營的遊憩據點。

林保署宜蘭分署今天（13日）發布新聞稿指出，此案許可年期8年，若營運績效良好得優先續約7年，連大建設承諾在鳩之澤投資2389萬元，並增加交通接駁路線、免費溫泉泡腳區、優先採購鄰近農會及小農農特產品、提供三星鄉及大同鄉居民泡湯優惠。

請繼續往下閱讀...

鳩之澤委外依促參法中的OT上網公告，有3家廠商投票，其中1家資格不符，剩下連大建設公司、敏恩國際有限公司進入決選，林保署宜蘭分署昨天辦理評選，最終由連大建設取得最優先經營權，被解讀為太平山遊樂區走向民營化邁出第一步。

委外契約規定，取得鳩之澤經營權的廠商，每年必須支付600萬元權利金與100萬元地方回饋金，僱用員工中，宜蘭縣籍原住民不得少於30％。據了解，連大建設將600萬元權利金提高為700萬元、僱用60％以上宜蘭縣民（含原住民），在評選作業中獲得多數甄審委員的青睞。

太平山遊樂區位在大同鄉行政轄區，鄉長何勝立曾表態反對鳩之澤委外，他今天受訪時說，全案已完成評選，形同「生米煮成熟飯」，他只能表達尊重，希望經營團隊兌現回饋地方的承諾，多多聘僱大同鄉原住民族人。

林保署宜蘭分署回應，得標廠商每年支應的權利金將交付國庫，地方回饋金則給大同鄉公所統籌運用，宜蘭分署會督促廠商履行承諾，任用一定比例的原住民員工。

鳩之澤溫泉煮蛋槽是太平山遊樂區人氣設施。（圖由林保署宜蘭分署提供）

鳩之澤溫泉的家庭湯屋。（圖由林保署宜蘭分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法