黑面琵鷺換新衫 黑琵先生：已長出漂亮繁殖羽

來台度冬的黑面琵鷺，有的已換上金黃色飾羽。（圖由王徵吉提供）

2025/02/13 16:56

〔記者蔡文居／台南報導〕來台度冬的黑面琵鷺預計下個月就會陸續北返，生態攝影家「黑琵先生」王徵吉在台南大港觀海橋路旁遇到整群黑琵在覓食，發現有的黑琵已換上金黃色飾羽，預計本月底即會長好長滿，準備北返繁殖。

王徵吉表示，這時節，黑面琵鷺為了有足夠的體力北返，正忙著四處覓食。昨天下午，他在台南市大港觀海橋路旁，遇到80幾隻的黑面琵鷺群聚在魚塭內覓食，今天在安南區土城地區的魚塭也遇到了70幾隻，其中各約有10隻黑琵開始長出漂亮的繁殖羽，有的剛長出來，還是淡淡的黃色，少數個體金黃色飾羽比較明顯。

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王徵吉說，一般黑琵成鳥約到2月底左右，金黃色飾羽才會完全長成，然後等到3月中旬左右，南風一吹，牠們就會開始陸續北返，準備繁衍下一代。

台江國家公園保育科長王建智表示，今年黑面琵鷺全球普查結果尚未出爐，台灣是由中華鳥會彙整各地鳥會的記錄數據。不過，黑琵在台灣主要集中在雲林以南到高雄，以台南的數量最多，目前各調查團體已有部分數據出爐，尚待最後確認及彙整，但可以確定的是，今年數量將超過4000隻，比去年數量增加，這是相當可喜的一件事。

黑面琵鷺成鳥長出繁殖羽，準備北返繁殖 。（圖由王徵吉提供）

台南大港觀海橋路旁魚塭整群黑琵在覓食，有的已換上金黃色飾羽。（圖由王徵吉提供）

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