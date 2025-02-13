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    士林官邸鬱金香展登場 日本礪波鬱金香跨海綻放

    2025士林官邸鬱金香展今天起開展。（公園處提供）

    2025士林官邸鬱金香展今天起開展。（公園處提供）

    2025/02/13 16:50

    〔記者蔡思培／台北報導〕2025士林官邸鬱金香展今天起開展，今年活動以「愛的遇藝」為主題，將士林官邸妝點成浪漫的愛情殿堂，還有日本、義大利、土耳其等異國展區。今年花展也與日本鬱金香主要生產地礪波市合作，讓來自礪波市的鬱金香在台灣土地綻放。

    台北市副市長李四川今與日本礪波市市長夏野修為鬱金香展揭開序幕。李四川表示，士林官邸鬱金香展今年邁入第8年，今年選用超過13萬株、30個品種的鬱金香打造出8大展區，並配合西洋情人節，以「愛」為主題打造出浪漫的愛情場域。

    工務局長黃一平表示，今年鬱金香展除使用荷蘭鬱金香，也與日本鬱金香主要生產地礪波市交流合作，選用來自礪波市的鬱金香，經過細緻的低溫處理滿足開花需求的繁複程序，讓優雅的花朵在台灣綻放，每一片花瓣，都承載著城市對美的追求，及與國際友人合作的成果。礪波市也將在4月下旬舉辦「礪波鬱金香博覽會」，他也歡迎民眾安排假期前往感受日本鬱金香風情。

    「情定礪波」展區也與日本礪波市合作，引進日本特有種鬱金香，也是皇室獻上的黃小町、富山紅、桃太郎、白雲等，並搭配愛情主題，以神社、繪馬、鬱金香風車為設計靈感，呼應日本情人節文化。民眾在明天中午時段來到展區內，還能在當地知名的「鯉戀之宮」特色繪馬，或是士林官邸鬱金香展專屬繪馬上寫下對愛情、家庭或事業的祝福與期盼，並帶走限量的日本良緣御守組。

    今年鬱金香展與日本鬱金香主要生產地礪波市交流合作，選用來自礪波市的鬱金香，在台灣土地綻放。（公園處提供）

    今年鬱金香展與日本鬱金香主要生產地礪波市交流合作，選用來自礪波市的鬱金香，在台灣土地綻放。（公園處提供）

    「相戀土耳其展區」有魔毯搭配鬱金香花海。（公園處提供）

    「相戀土耳其展區」有魔毯搭配鬱金香花海。（公園處提供）

    士林官邸西式庭園也有「邂逅義大利」鬱金香花海。（公園處提供）

    士林官邸西式庭園也有「邂逅義大利」鬱金香花海。（公園處提供）

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