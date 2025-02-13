日本育櫻會麥寮幼兒園植櫻花樹 盼小朋友留下美好回憶

日本育櫻會會長松澤寬文（前右）與雲林縣長張麗善等人一起種植櫻花樹。（記者鄭旭凱攝）

2025/02/13 16:56

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕日本的育櫻會一行17人今天抵達雲林縣麥寮鄉，除了捐贈櫻花樹給幼兒園，並與雲林縣長張麗善等人一起植樹。育櫻會會長松澤寬文表示，第1次把櫻花捐贈給校園，希望櫻花樹陪伴小朋友一起成長，讓小朋友都能留下美好的童年回憶。

松澤寬文表示，育櫻會是一個在全世界推廣櫻花文化的非營利組織，今年是第10次到台灣種植櫻花，也是第1次到雲林把櫻花樹捐給幼兒園，深刻感受雲林是個非常美麗、熱情的城市，這次選擇在幼兒園植樹，希望櫻花樹能陪伴小朋友一起成長，也能加深台灣與日本友好關係。

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張麗善表示，雲林縣近年已種植超過2萬棵櫻花樹，透過這次的櫻花種植活動，希望能強化台、日兩國交流與國民外交，也希望日本朋友藉此能看見雲林精彩的文化，豐富觀光景點，提升彼此觀光人數，雲林縣政府去年也成立國際事務辦公室，推動雲林與世界接軌。

幼兒教育發展協會理事長廖文秀這次特別邀請日本育櫻會在麥寮鄉種植櫻花樹，她表示，希望這次植樹活動種下兩國情誼，櫻花樹也能成為兩國文化教育交流的希望之樹，同時讓小朋友能夠參與國際交流，從小培育世界觀。

幼兒園小朋友以日語介紹雲林縣特產。（記者鄭旭凱攝）

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