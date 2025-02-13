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    228連假國道車多 高速公路局建議11條長、短途替代道路

    228連假國道短途替代道路圖。（圖由高公局提供）

    228連假國道短途替代道路圖。（圖由高公局提供）

    2025/02/13 16:28

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年228和平紀念日連續假期有3天，交通部高速公路局今天（13日）說明，會有嚴格匝道儀控等管制措施，建議國道長途旅次民眾可選擇其它4條替代道路。

    高速公路局說明，高公局依據歷年易壅塞路段車流情形，針對國道長途旅次規劃了4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向、國1國3新竹至台南地區雙向、國6舊正至台中地區雙向，及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向。

    短途旅次則規劃了7條平面替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。

    高公局說明，這些替代路線皆可於高公局1968App及高公局網站查詢，沿途也設有標誌導引。建議用路人行前多利用1968App，透過「即時路況」功能了解國道沿線路況，並透過「替代道路」功能比較高速公路與替代道路之旅行時間差異，選擇適當之行車路線；其中高速公路的行車時間並不包含匝道儀控前之等候時間，請用路人特別留意。

    高公局也提醒，另和平紀念日連續假期國道採單一費率收費，國道3號新竹系統-燕巢系統為單一費率再8折收費、0-5時為暫停收費。

    228連假國道長途替代道路圖。（圖由高公局提供）

    228連假國道長途替代道路圖。（圖由高公局提供）

    228連續假期國道收費措施。（圖由高公局提供）

    228連續假期國道收費措施。（圖由高公局提供）

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