為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中華郵政徵才逾千人 月薪40K以上

    中華郵政公司今年將大規模徵才。（資料照）

    中華郵政公司今年將大規模徵才。（資料照）

    2025/02/13 15:51

    〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司將於今年大規模徵才。中華郵政說明，今年公司將公開甄選職階人員正取1113名、備取507名，包含營運職、專業職、專業職內勤、專業職外勤等職類，月薪4萬440元至5萬5625元不等；這次甄試預計於3月13日上午10時起至3月26日下午5時止開放網路報名，筆試則預計在5月4日舉辦。

    中華郵政公司人力資源處副處長吳聰明指出，為遞補2026年7月前預期人力退休所留下的職缺，公司將於今年舉辦甄試，並分為兩階段進行，第一階段為筆試，預計於今年5月4日，於台北、台中、高雄等3地同時進行，後公司將依據筆試成績，擇優邀請參與口試、體能測驗，且參加第二試人數為正取名額之2倍。

    吳聰明表示，口試、體能測試預計於今年6月28日、29日舉行，錄取的正取人員預訂於115年7月31日前依序進用完畢，而備取人員若在2026年7月31日仍未通知分發進用，則不會再分發進用，這次甄試進用各類職階人員起首月薪突破4萬，不過這次錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。

    中華郵政公司指出，這次甄試中華郵政公司委由台灣金融研訓院承辦，預定錄取名額、類科、學歷及待遇方面，包括營運職正取32名、備取18名，專業職（一）正取114名、備取53名，專業職（二）內勤正取535名、備取238名，專業職（二）外勤正取432名、備取198名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播