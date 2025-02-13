中華郵政徵才逾千人 月薪40K以上

中華郵政公司今年將大規模徵才。（資料照）

2025/02/13 15:51

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司將於今年大規模徵才。中華郵政說明，今年公司將公開甄選職階人員正取1113名、備取507名，包含營運職、專業職、專業職內勤、專業職外勤等職類，月薪4萬440元至5萬5625元不等；這次甄試預計於3月13日上午10時起至3月26日下午5時止開放網路報名，筆試則預計在5月4日舉辦。

中華郵政公司人力資源處副處長吳聰明指出，為遞補2026年7月前預期人力退休所留下的職缺，公司將於今年舉辦甄試，並分為兩階段進行，第一階段為筆試，預計於今年5月4日，於台北、台中、高雄等3地同時進行，後公司將依據筆試成績，擇優邀請參與口試、體能測驗，且參加第二試人數為正取名額之2倍。

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吳聰明表示，口試、體能測試預計於今年6月28日、29日舉行，錄取的正取人員預訂於115年7月31日前依序進用完畢，而備取人員若在2026年7月31日仍未通知分發進用，則不會再分發進用，這次甄試進用各類職階人員起首月薪突破4萬，不過這次錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。

中華郵政公司指出，這次甄試中華郵政公司委由台灣金融研訓院承辦，預定錄取名額、類科、學歷及待遇方面，包括營運職正取32名、備取18名，專業職（一）正取114名、備取53名，專業職（二）內勤正取535名、備取238名，專業職（二）外勤正取432名、備取198名。

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