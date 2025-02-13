竹市17公里海岸風景區優化 打造無障礙友善親子環境

新竹市17公里海岸風景區進行優化工程，將打造無障礙友善親子環境。（記者洪美秀攝）

2025/02/13 15:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市17公里海岸線風景區是市民及遊客熱愛的休憩場域，市府將投入3800萬元進行「新竹17公里地方旅遊環境營造計畫優化工程」，今天舉行開工典禮，並會針對既有設施、導覽指標系統及廁所進行改善，打造無障礙環境及友善親子空間，預計今年8月完工。

市府表示，已爭取到交通部觀光署補助2052萬元，加上市府自籌1748萬元，共投入3800萬元推動優化工程，此次工程以無障礙設施的建置為理念，會改善既有人行步道、觀景平台、休憩區及廁所等設施以符合無障礙規範，讓行動不便者來到竹市17公里海岸線也能輕鬆暢遊，同時會增設幼兒尿布檯及親子廁所等設施，提供親子家庭更舒適便利的旅遊體驗。

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市府表示，17公里海岸線風景區範圍從南寮漁港延伸至新竹市與苗栗縣交界，透過自行車道串聯沿海各景點、休憩區及觀景平台等設施，滿足遊客的觀景與遊憩需求。優化工程將加強導覽指標系統，整合既有景點與鄰近綠地空間，並串連活動場域，提升17公里海岸線風景區及周邊的觀光。

工務處說明，優化工程包括增設3處尿布檯、1處沙灘清洗區，改善3間無障礙廁所及2086平方公尺的無障礙鋪面環境，且會新設163平方公尺人本無障礙空間，採用複層式植栽設計，新增綠帶加值面積達845平方公尺，並改善18處路口、廣場及公廁導覽指引系統，提升3處景點與4座廁所的照明設施，並新增及改善69盞路燈，增強夜間安全性。

優化工程工期為180天，預計今年8月完工，期間為減少對遊客的影響，將採分段分區方式進行施工，兼顧環境保護。完工後期讓竹市17公里海岸線風景區，成為更具吸引力的觀光景點。

新竹市17公里海岸風景區進行優化工程。（記者洪美秀攝）

新竹市17公里海岸風景區進行優化工程，預計180個工作天，今年8月完工。（記者洪美秀攝）

新竹市17公里海岸風景區進行優化工程，今天舉行開工典禮。（記者洪美秀攝）

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