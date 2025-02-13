只差彰化和屏東！799處行人易肇事路口改善 3月底前完成

交通部及內政部今（13）日在行政院會報告「道安及路口改善」辦理情形。（圖由行政院提供）

2025/02/13 16:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部及內政部今（13）日在行政院會報告「道安及路口改善」辦理情形，去年補助地方政府推動799處行人易肇事路口，截至114年2月11日已完成789處，剩餘10處有9處在彰化縣及1處在屏東縣，也由地方政府全力趕辦中，預定於3月底前完成。

行政院長卓榮泰表示，為展現政府改善行人交通安全的決心，行政院推動「永續提升人行安全計畫」，其中799處易肇事路口改善，已完成789處；2000處省道路口改善，也超出原設定的績效目標，共完成2978處，兩者合計完成3767處路口改善作業。

請繼續往下閱讀...

卓揆感謝內政部、交通部，以及各地方政府的努力合作，並請內政部持續掌握包含彰化縣及屏東縣等10處尚未完成的易肇事路口改善進度，主動提供地方政府各項協助，加速完成目標。

卓揆提到，各地路口改善完工後，短期內各項事故數字均有減少，尤其未有A1事故發生，顯示改善工程已有初步成效，請持續追蹤統計資料，並分析效益，精進長期改善措施。

卓院長強調，除道路等硬體設施改善之外，相關部會應持續宣導國人安全駕駛行為、行人交通安全意識、強化監理管理機制及落實執法，由中央及地方共同提升人行環境的交通安全與品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法