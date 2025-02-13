歷經4年 陽明交大合校紀念歌終出爐

時隔4年，陽明交大合校後首條公開評選的紀念歌終出爐，將在2月22日的4週年校慶上亮相發表。圖為紀念歌的歌詞。（陽明交大提供）

2025/02/13 15:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大2021年2月1日合校，歷經4年，合校後的紀念歌終於出爐，校方表示，經2年徵選與評審，正式選定《同行致遠》為校歌。紀念歌由統計學研究所副教授高竹嵐作詞作曲，融合陽明大學與交通大學的精神底蘊，期許能傳承歷史，展望未來。會在2月22日的4週年校慶慶祝典禮中發表亮相。

陽明交大表示，高竹嵐曾為多個音樂團體與學校創作歌曲，這次特別設計易於傳唱的旋律，並將「陽明交通」四字藏入歌詞，賦予這首歌獨特意義。

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至於曾在合校第1年校慶中合唱、由校友黃國倫所做的《超越》，未來仍將作為陽明交大的合校紀念歌之一。

這首合校後的紀念校歌會在校慶當天首次發表，歌詞內容為：「真知力行 慎思明辨，崇實篤行 飲水思源，風城湖畔 楹花湛藍，齊心雙飛 同行致遠，陽光普照 為天地立心，明月高懸 為生民立命，交織文理 為往聖繼絕學，通貫古今 為萬世開太平。」

陽明交大合校已4年，校長林奇宏也順利續任展開第二任校長任期，但兩校合校後也發生校徽識別系統爭議，好不容易去年新的校徽出爐，原本由黃國倫作詞作曲的校歌《超越》，也因未經全校評選惹議，最後透過公開徵選與評選後，新的紀念校歌終於出爐。

高竹嵐表示，校歌承載著校史與文化，深入了解兩校的歷史與校歌是必經之路，他也聯繫曾參與陽明大學合唱團的朋友，研究陽明大學的校歌特點，並從兩校的傳統中汲取靈感，為合校校歌注入精神內涵。且保有陽明大學與交通大學原有的精神及文化底蘊。期成為學生與校友共同的情感連結。

時隔4年，陽明交大合校後首條公開評選的紀念歌終出爐，將在2月22日的4週年校慶上亮相發表。圖為作詞作曲的統計學研究所副教授高竹嵐。（陽明交大提供）

時隔4年，陽明交大合校後首條公開評選的紀念歌終出爐，將在2月22日的4週年校慶上亮相發表。（記者洪美秀攝）

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