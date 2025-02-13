台鐵竹北車站街友騷擾女乘客 竹縣府：持續勸導加強關懷

有民眾抱怨台鐵竹北車站街友問題；新竹縣政府表示，經相關單位聯合訪視，除持續勸導並加強關懷，也協助就醫，共同維持站區環境整潔。（記者廖雪茹攝）

2025/02/13 15:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕有民眾抱怨，台鐵竹北車站街友曾經當眾裸露身體，騷擾女乘客，還會和人吵架；新竹縣政府表示，竹北車站列管街友共有4人，經相關單位聯合訪視，除持續勸導並加強關懷，也協助就醫，共同維持站區環境整潔。

民眾抱怨，竹北車站東側站區有數名街友，其中一名街友曾經當眾裸露身體甚至隱私部位，大聲亂叫，也曾和乘客吵架，看到女生亂認老婆，還會趁機騷擾女乘客，讓不少婦女、女學生和小孩擔心安全受到威脅。

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對此，新竹縣政府表示，竹北車站經社會處列管遊民共有4人，其中1人因病住院中，社會處去年12月19日曾邀集場地管理維護單位竹北車站、竹北市公所、警察局竹北分局三民派出所及鐵路警察局新竹分駐所等單位聯合訪視，決議由站方定期打掃站區周邊環境，社會處社工加強訪視頻率，持續邀請遊民入住收容所及請遊民維持現場整潔，也請鐵路警察加強約制。

其中，社會處日前已協助該名吳姓街友就醫，並請他每日盥洗、更換衣物，衛生局也前往關懷。另吳男因案在身，警方今天下午已到場執行。後續民眾若有任何問題，可當場向站方反映、打110報警或通報新竹縣政府社會處派員處理。

新竹縣政府表示，竹北車站列管街友共有4人，相關單位聯合訪視，除持續勸導並加強關懷，也協助就醫，共同維持站區環境整潔。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府表示，竹北車站列管街友共有4人，相關單位聯合訪視，除持續勸導並加強關懷，也協助就醫，共同維持站區環境整潔。（新竹縣政府提供）

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