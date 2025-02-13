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    土城太極嶺山櫻滿開！倘洋「櫻花隧道」賞美景

    「太極嶺」山櫻花開花了，目前花況已全開。（記者陳奕劭攝）

    「太極嶺」山櫻花開花了，目前花況已全開。（記者陳奕劭攝）

    2025/02/13 15:14

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區的「太極嶺」是在地人的賞櫻秘境，幽靜美麗的山中湖被群山圍繞，在山嶺的絕佳視角可飽覽新北市景觀，101階的登頂步道兩旁種植山櫻花，宛如「櫻花隧道」；土城區公所透露，「太極嶺」山櫻花開花了，目前花況已全開，歡迎把握時間登高健行，看櫻花夾道相臨。

    太極嶺是土城當地賞花熱點，區公所介紹，「太極嶺」是在地人的賞櫻秘境之一，太極嶺登山步道兩側種植數十棵茂盛櫻花，五城山系中山腰的平台周邊，也能觀賞粉嫩櫻花，若登山完意猶未盡，建議沿著五城山步道前往天上山系，1小時即可到達土城最高峰天上山，攀登觀景台欣賞美景，後續下山往望月亭方向步行約30分鐘抵達桐花公園，也能欣賞美麗櫻花。

    區公所說明，前往太極嶺可搭乘公車570路線在「山中湖」站下車，步行約850公尺（13至15分鐘路程），即抵達太極嶺登山口，由於570線僅在假日行駛且班次不多，建議搭車前先上網查詢時刻表；駕車前往者，可經新北地方法院沿青雲路上山，轉往石門路直走到盡頭即可抵達山中湖，附近是登山口，或在谷歌地圖搜尋「清水登山步道登山口」。

    鶯歌區永吉公園也是當地賞櫻熱點，鶯歌區公所表示，櫻花已陸續盛開，目前花開約3至4成，花期將至4月止，但因氣候異常，公園內著名的炮仗花僅花開1成，建議想欣賞炮仗花的民眾再等到三月時再拜訪。

    區公所說明，前往永吉公園可搭乘公車981、265路線在「永吉公園」站下車；駕車前往者，可在國道二號大湳交流道下車，沿鶯歌路前行右轉鶯桃路到達。

    ，「太極嶺」山櫻花已全開，歡迎把握時間登高健行，看櫻花夾道相臨。（記者陳奕劭攝）

    ，「太極嶺」山櫻花已全開，歡迎把握時間登高健行，看櫻花夾道相臨。（記者陳奕劭攝）

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