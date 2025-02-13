佛心！宜蘭大拜拜呷辦桌只要3千元 2/16限量370桌開訂

宜蘭大拜拜辦桌菜色豐富，採用傳統流水席方式推廣在地食材，今年有西魯肉、炒三鮮、櫻花蝦米糕、九孔鮑等10道美味佳餚，另外還搭配水果、甜點及飲品，讓民眾以3千元優惠價格，享用價值5千元的「幸福平安饗宴。」 （記者王峻祺攝）

2025/02/13 15:27

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市傳統廟會盛事「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」將在3月2日於運動公園體育館前舉行，今年席開370桌，經市公所補助每桌2千元，民眾只要付3千元，就能吃到價值5千元佳餚，往年訂桌首日不到2小時就會被秒殺，今年預計2月16日上午8點在市民活動中心開放現場排隊訂桌，每人限訂3桌。

宜蘭大拜拜是宜蘭市在地歷史悠久的宗教慶典，由宜蘭城隍廟與東嶽廟輪值辦理，去年東嶽廟舉辦，席開340桌，每桌定價4千元，公所補助1千元，今年則由城隍廟輪值，因應物價調漲及民眾需求，提高桌數也調整辦桌價格，不過市民均僅負擔3千元。

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宜蘭市長陳美玲說，「呷辦桌」呈現宜蘭鄉親熱情款待客人的文化，希望透過美味佳餚，搭配精采演出，重現「宜蘭大拜拜」的熱鬧盛況，今年城隍廟遶境也是宗教文化重頭戲，透過巡境祈福，為地方消災解厄，保佑風調雨順、四境平安。

宜蘭大拜拜辦桌菜色豐富，採用傳統流水席方式推廣在地食材，今年有西魯肉、炒三鮮、櫻花蝦米糕、九孔鮑等10道美味佳餚，另外還搭配水果、甜點及飲品，讓民眾以3千元優惠價格，享用價值5千元的「幸福平安饗宴。」

去年開放訂桌僅2小時就被搶訂一空，還有民眾前一晚10點就開始徹夜排隊，為了就是要吃「大拜拜」，今年訂桌時間為2月16日上午8點於宜蘭市民活動中心開放受理，市公所人員會於開始前10分鐘發放號碼牌，依號次順序受理訂位。

宜蘭市公所提醒，已領取號碼牌者，唱名3次未在場視同放棄資格，須重新排隊，每人限訂3桌，限量370桌，現場收取現金餐費，並會開立收據，同時安排訂桌人當場依配置圖挑選桌次，擇定後恕不更換，隨後點交訂桌號次餐券，請妥善保管不再補發，完成訂桌者也不能更換桌次或退款。

宜蘭大拜拜辦桌將於3月2日在宜蘭運動公園體育館前舉行，現場還邀請情歌天后龍千玉、金曲歌王許富凱、廟會文化少年家草屯囝仔、金曲歌后秀蘭瑪雅、心靈教主林姍等實力唱將登台獻唱；城隍廟則會在3月6日下午5點舉行暗訪察夜，7日上午11點日巡祈安，遶境市區祈福。

宜蘭大拜拜整桌美味佳餚只要3千元，往年開放預訂不到2小時就被搶光。（記者王峻祺攝）

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