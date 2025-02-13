今年尖石櫻花難等 先賞尖石那羅灣金盞花

新竹縣尖石鄉那羅灣休閒農業區的金盞花一朵朵像是田地裡的小太陽。（記者黃美珠攝）

2025/02/13 14:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕今年太冷，沒想到尖石鄉司馬庫斯等賞櫻名所迄今還處於靜待花開的狀態，但是猶如一朵朵小太陽般的那羅灣休閒農業區金盞花卻已搶先綻放，今年花季就將在下週五（21日）起跑，直到5月4日為止，當地農友們歡迎大家小週末起就可規劃上山賞花。

那羅灣休閒農業區總幹事高瑋杰說，那羅部落位於谷地，除非真的冷到下霜才會凍壞金盞花的花根，不然除了下雨天不開花，只要有太陽它就會綻放。

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每年3到5月是金盞花季，今年的花季從下週五、21日起跑到5月4日為止，2公頃的金盞花田，有1.5公頃在那羅灣休閒農業區的主場地之內，每年他們也會配合設計地景成為網美角落給來客打卡。

那羅灣休閒農業區從2006年起種植多樣香草植物，區內有迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等數10種，所以贏得黃金香草部落的美稱。

金盞花是他們2011年起推廣種植的，因為金盞花富含有豐富的礦物質磷和維生素C，並具有豐富的葉黃素，可以多元化產品和行銷。

迎接今年花季來到，那羅灣休閒農業發展協會今天在那羅休閒農業區遊客服務中心，舉辦「那羅灣金盞花產業文化推廣暨山裏花見~那羅灣金盞花季」系列之旅宣傳活動。

今年的系列之旅分：杉沐松農場、雅葳農莊、那羅灣泰雅工作室3個場域進行，各場域都有自己的1日遊方案。DIY體驗課程可以做金盞花茶包、金盞花頭圈、金盞花手工皂、熱縮膜鑰匙圈、金盞花護唇膏等，實用又多元。

每年3到5月初是新竹縣尖石鄉那羅灣休閒農業區的金盞花季。（記者黃美珠攝）

金黃或橘色的金盞花，每年春天都替粉色或緋紅的尖石那羅山區平添不一樣的姿色。（記者黃美珠攝）

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