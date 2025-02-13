耍廢划手機成「腦腐」 1919陪讀班帶孩子戶外攀岩避免

為避免孩子寒假整天划手機導致「腦腐」問題，龍潭I Do 1919陪讀班帶孩子到新竹攀岩垂降4天。（救助協會提供）

2025/02/13 14:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕放寒假許多孩子沉迷網路，恐導致「腦腐」（Brain Rot）現象，專注力與思考力下降，基督教救助協會的1919陪讀班未雨綢繆，舉辦冬令營填補弱勢孩子學習空缺，設計戶外課程等，如透過攀岩、運動、舞蹈、大自然體驗等，幫助其拓展視野，避免腦腐。

龍潭I Do 1919陪讀班老師邱彩衣表示，班上孩子多隔代教養或單親，寒假都在家從早到晚看手機、不寫寒假作業，為了讓孩子放下手機，與人有良好互動，特別帶孩子們到新竹鄉間攀岩、垂降4天，並規定全程不能使用手機，也帶領球類運動、舞蹈肢體開發、大自然體驗等，豐富多元又好玩。

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今年小五的小傑（化名）是小四時來陪讀班的。他爸爸是更生人，媽媽已過世，由阿公阿嬤照顧。邱彩衣說，小傑剛來時竟然連一個字也不認識。透過遊戲來引發他的學習動力，一年過後他已認識幾百個字了。

東勢行道1919陪讀班老師林佩君說，有些孩子因被阿公阿嬤帶回部落『放養』，而無法參加陪讀班寒暑假課程。開學後，老師們辛苦，孩子也辛苦。因為他們除了有腦腐症狀外，還得重新適應群體生活、課室的規範與禮貌。

三年級的小潔（化名）是嚴重的手機上癮者，放學後只顧滑手機，與家人零互動，外婆因此求助陪讀班老師。還好來陪讀班後，小潔非常熱衷各種活動。現在她每天回家後，不僅會告訴外婆學校與陪讀班的大小事，也會主動幫忙做家事。

救助協會指出，「腦腐」是2024年牛津大學出版社選出的年度詞彙，用來描述人們因長時間沉浸手機短影音，導致專注力與思考力下降的現象。特別是兒童與青少年，更容易受到影響，造成認知力下降、專注力渙散，情緒控管差。

東勢行道1919陪讀的寒暑假課程有大地遊戲，可讓孩子適時放電，避免整天划手機。（救助協會提供）

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