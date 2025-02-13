為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    到哪共度浪漫時光？ 台南推情人節當週活動懶人包

    台南市區4大燈會活動都橫跨情人節，各有特色，白天搭配市區的古蹟景點、小吃美食就可以輕鬆規劃甜蜜情人節行程。 （記者蔡文居攝）

    台南市區4大燈會活動都橫跨情人節，各有特色，白天搭配市區的古蹟景點、小吃美食就可以輕鬆規劃甜蜜情人節行程。 （記者蔡文居攝）

    2025/02/13 14:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕還沒決定情人節去哪裡慶祝嗎？台南市觀旅局邀請大家來一趟浪漫的台南之旅，情人節當週，南市安排有幸福滿滿的活動等著大家，包括燈會、市集、花季及各種旅宿優惠，非常適合帶著心愛的他（她）一起來台南共度浪漫時光。

    南市觀旅局長林國華指出，台南無論是戶外活動還是浪漫的燈光秀，都能讓情侶度過難忘的情人節。特別提醒情侶們，虎頭埤風景區與高爾夫球場的情人節專屬活動，以及許多燈會即將結束，別錯過與心愛的人牽手賞燈的機會。

    其中，虎頭埤─情人節密碼（2/14~16）。今年情人節期間，虎頭埤與台南高爾夫球場聯手推出多項浪漫活動，包括球場體驗、情侶專屬的「橄欖情人餐」、手作葫蘆愛情御守、天鵝船體驗，還有虎月愛情橋的愛情鎖合影活動。參加者可獲得USB隨身LED燈（限量200份），每日至少20組限量名額，兩人同行優惠價從592元起，歡迎提前線上預約報名。

    另外，包括新營波光節、鹽水月津港燈節、左鎮燈會、龍崎光節－空山祭、七股鹽山雪鹽祭，以及台南市區4大燈會─第13屆府城普濟燈會、府城成功燈會、海安燈會及神農街元宵花燈展等活動都橫跨情人節，各有特色，白天搭配市區的古蹟景點、小吃美食就可以輕鬆規劃甜蜜情人節行程。

    觀旅局表示，此外，魔法屾林市集（2/14~16）在情人節當天登場，如果你想體驗不一樣的魔法世界，十鼓文創園區的魔法屾林市集絕對不容錯過。從2月14日至16日，這裡將帶來一場融合魔法故事、藝術、歷史、料理和震撼擊鼓表演的奇幻盛宴。

    台南新化虎頭埤今年情人節期間，推出多項浪漫活動。（圖由南市觀旅局提供）

    台南新化虎頭埤今年情人節期間，推出多項浪漫活動。（圖由南市觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播