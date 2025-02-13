到哪共度浪漫時光？ 台南推情人節當週活動懶人包

台南市區4大燈會活動都橫跨情人節，各有特色，白天搭配市區的古蹟景點、小吃美食就可以輕鬆規劃甜蜜情人節行程。 （記者蔡文居攝）

2025/02/13 14:56

〔記者蔡文居／台南報導〕還沒決定情人節去哪裡慶祝嗎？台南市觀旅局邀請大家來一趟浪漫的台南之旅，情人節當週，南市安排有幸福滿滿的活動等著大家，包括燈會、市集、花季及各種旅宿優惠，非常適合帶著心愛的他（她）一起來台南共度浪漫時光。

南市觀旅局長林國華指出，台南無論是戶外活動還是浪漫的燈光秀，都能讓情侶度過難忘的情人節。特別提醒情侶們，虎頭埤風景區與高爾夫球場的情人節專屬活動，以及許多燈會即將結束，別錯過與心愛的人牽手賞燈的機會。

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其中，虎頭埤─情人節密碼（2/14~16）。今年情人節期間，虎頭埤與台南高爾夫球場聯手推出多項浪漫活動，包括球場體驗、情侶專屬的「橄欖情人餐」、手作葫蘆愛情御守、天鵝船體驗，還有虎月愛情橋的愛情鎖合影活動。參加者可獲得USB隨身LED燈（限量200份），每日至少20組限量名額，兩人同行優惠價從592元起，歡迎提前線上預約報名。

另外，包括新營波光節、鹽水月津港燈節、左鎮燈會、龍崎光節－空山祭、七股鹽山雪鹽祭，以及台南市區4大燈會─第13屆府城普濟燈會、府城成功燈會、海安燈會及神農街元宵花燈展等活動都橫跨情人節，各有特色，白天搭配市區的古蹟景點、小吃美食就可以輕鬆規劃甜蜜情人節行程。

觀旅局表示，此外，魔法屾林市集（2/14~16）在情人節當天登場，如果你想體驗不一樣的魔法世界，十鼓文創園區的魔法屾林市集絕對不容錯過。從2月14日至16日，這裡將帶來一場融合魔法故事、藝術、歷史、料理和震撼擊鼓表演的奇幻盛宴。

台南新化虎頭埤今年情人節期間，推出多項浪漫活動。（圖由南市觀旅局提供）

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