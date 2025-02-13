台灣燈會國標舞者淋雨慘摔20次 觀光署︰閉幕表演會採更保守評估

2025台灣燈會昨天舉行開幕表演，舞台因下雨溼滑，多名舞者接連摔倒（左下兩人）。（圖擷取自桃園事YouTube）

2025/02/13 15:07

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2025台灣燈會在桃園雨中表演慘摔 受傷女舞者不忍發聲了！

〔記者蔡昀容／台北報導〕「2025台灣燈會」在桃園舉辦，昨天（12日）雨中舉行開幕及開燈儀式，主舞台沒有遮雨設施，國標舞者被迫雨中表演，男女舞者接連摔倒20次以上。外界質疑沒有雨備，觀光署署長周永暉表示，大會及表演團隊事前評估表演可照常進行，沒想到雨勢比預期大，對舞者表達敬意與慰問，接下來的閉幕表演會採取更保守的評估。

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台灣燈會採雙展場制，其中「主燈展演場」由觀光數主政規劃，展演場內的主舞台，是毫無遮蔽的露天舞台。昨天天公不做美下雨，開燈儀式前的下午4點半至晚間7點，總共安排12場演出，其中11場都在露天舞台，國內外演出團隊全部淋雨上陣，包括舞龍隊、啦啦隊、舞團等等。

中華民國體育運動舞蹈總會帶來國標舞演出時，數名舞者因為舞台濕滑而接連滑倒，12分鐘長的表演，光是直播鏡頭掃到的範圍，就發生20次摔跤、22次踉蹌不穩，高跟鞋女舞及低根鞋男舞者都遭殃。但舞者相當敬業，趕緊起身、掛上招牌微笑，繼續淋雨演出。

觀看直播民眾不滿道，「離譜，摔倒那麼多人，主辦單位連雨備都沒有？」、「是想害死表演者嗎」。也有人認為，「知道會下雨或許可以緊急加裝遮雨設備或者在舞者表演前將地板擦乾，很多應變措施可以執行」、「有沒有想過表演者在這種危險的舞台受傷，連帶影響的是他後面的演出及工作，那些損失的薪水誰要賠償」。

有摔倒舞者事後在社群平台「threads」表示，能在盛大活動表演非常榮幸，也希望帶給民眾精彩表演，並自嘲「我是覺得蠻精彩的，我們詮釋了各式各樣的摔法」，但也坦言沒有雨備、讓舞者淋雨跳舞，甚至害舞者跌倒受傷，讓她感到非常心痛難過，「舞者們的安全政府有認真考慮過嗎？更何況有些團員再過幾天要代表台灣出國比賽，受傷了怎麼辦？」

周永暉說明，根據大會與表演團隊事前SOP評估，雨勢未達停止表演的程度，表演團隊也評估可以演出才上台，每場表演都有安排清除積水的人員，但後來雨越下越大，舞者因濕滑跌倒瘀青；已請承辦團隊向舞蹈總會慰問，觀光署也由衷向敬業舞者表達敬意。

周永暉表示，接下來主舞台大型演出是閉幕表演，若遇類似疑慮，事前仍會按照SOP流程評估，但評估會更加保守。

同樣在雨中賣力演出的藝人阿爆與布拉瑞揚舞團，當晚也是頭髮全濕，僅著長襪演出的舞者，索性與大雨及舞台積水共存，水花隨踢腿劃出弧度。網友在臉書替阿爆心疼，阿爆留言幽默回應，「所有演出者都是風雨生信心，信心生美麗。原住民的抓地力很強我們都沒有人跌倒。」

2025台灣燈會昨天舉行開幕表演，舞台因下雨溼滑，多名舞者接連摔倒，穿著低根鞋的男舞者（見圖）也難逃一劫。（圖擷取自桃園事YouTube）

藝人阿爆與布拉瑞揚舞團也在大雨中演出。（圖擷取自桃園事YouTube）

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