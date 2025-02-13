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    澎湖元宵「西乞龜」熱鬧登場 各廟宇爭奇鬥艷

    馬公東甲北極殿，推出獎助學金擲筊。（記者劉禹慶攝）

    馬公東甲北極殿，推出獎助學金擲筊。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/13 14:41

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「新正玩三天，上元玩三暝」，澎湖傳統元宵「西乞龜」正熱鬧展開，各大廟宇人潮湧現，年節氛圍濃厚。除了山水上帝廟「金鑽金靈龜」、鎖港北極殿金靈龜黃金龜王之爭外，各廟宇也爭奇鬥艷，紛紛出奇招攬客，烏崁靖海宮高麗菜龜、興仁懋靈殿乞龍蝦、赤崁文衡聖帝殿米蝦龜等。

    俗語說：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存傢伙；摸龜殼，事業穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳。」，這些生動的俚語不僅傳遞出祈福的美好寓意，也表達了澎湖人對未來的美好期許。

    山水上帝廟每年元宵節皆會舉辦「乞龜」活動，供信眾及遊客祈願，隨著信仰傳承與香火鼎盛，參與人數逐年增加，還願的金龜也越來越大。今年，山水上帝廟的「金鑽金靈龜」在去年得主還願下，重量增加至430兩，成為今年元宵節的矚目焦點，更是澎湖最大的金龜王。

    石泉朱王廟今年的活動，更結合原住民文化，推出鄒族特色美食，包括特製大香腸、烤全豬、竹筒飯等傳統料理，澎湖縣政府衛生局也派員現場宣導禁煙理念，並有獎助學金擲筊，同樣的馬公東甲北極殿、湖西龍門安良廟等多家廟宇，都推出獎助學金擲筊，東甲北極殿還有過平安橋、鑽轎腳、鑽燈腳、求發財金、獎學金博杯賽、擲八卦大賽及擲筊高手競技等，歡迎民眾前往參加。

    澎湖縣政府衛生局前往石泉朱王廟，進行衛生宣導。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府衛生局前往石泉朱王廟，進行衛生宣導。（記者劉禹慶攝）

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