彰化指定的友善店家消費200元 可抽100元饗樂券！

彰化首次公布入選的友善店家名單，並同步推出好禮大放送，只要在指定的友善店家消費200元，可抽100元饗樂券。（記者劉曉欣攝）

2025/02/13 14:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕迎接2025年台灣設計展在彰化，縣府公布220間「彰化友善店家」名單，希望營造友善城市來迎客，並即日起到3月16日推出好禮大放送，只要到有參與活動的友善店家消費，單次消費滿200元，就有機會獲得店家優惠券，還可抽100元響樂券。

經綠處長張寒青表示，目前在推動友善店家認證的縣市，只有台北、桃園與彰化縣，彰化縣也是全國6都以外、第一個公布友善店家名單的縣市。由縣府邀請評審，針對「語言友善」、「Free Wifi」、「無障礙友善」、「哺集乳友善」、「素食友善」、「親子友善」、「多元支付」、「月經友善」、「性別友善」、「友善廁所」、「在地食材友善」及「充電友善」評選項目進行實地走訪，入選店家必須有提供至少5個以上的友善服務，才能入選，最後入選名單有220家。

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縣府指出，在公布友善店家名單的同時，也同步推出 「彰化友善店家好店集．消費饗樂趣」活動，這項活動參與店家約有100多家，只要即日起到3月16日止，民眾前往參與活動店家，單次消費滿200元，透過手機掃QR Code加入會員，就可以當場抽100元饗樂券，共有1000張，饗樂券必須消費隔天才能使用，不限消費金額都可以折抵。除此之外，還可獲得店家專屬好禮，有的會送來店小禮，有的店家將送買一送一券。

縣府強調，為了讓友善店家以友善服務為榮，讓更多人彰化人以行動力挺友善店家，活動結束將選出在活動期間登錄消費次數最多的「人氣王」、活動期間累計消費金額最高的「買氣王」，讓更多店家加入友善服務行列。

而這次獲選名單有；彰化木瓜牛乳大王成功店、北斗肉圓瑞、水根行、彰化涼圓民權店、楊仔頭羊肉店、戶羽機關車園區等等。彰化友善店家官方網站：https://changhua.vrworld.com.tw

彰化不無聊！縣府表示，只要在指定的友善店家消費200元，可抽100元饗樂券與店家優惠券。（記者劉曉欣攝）

彰化不無聊！縣府表示，只要在指定的友善店家消費200元，可抽100元饗樂券與店家優惠券。（記者劉曉欣攝）

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