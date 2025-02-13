台灣發明家團隊曼谷奪4金、5銀、4銅

桃園市會稽國中林芷翗（右2）表現突出，與隊友東門國小簡彩昕（左2）、建德國小蔡宗佑（中）合力奪得多項殊榮，左1為會稽國中校長李文義、右1指導老師官賢相。（會稽國中提供）

2025/02/13 15:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕一年一度的曼谷國際發明展（IPITEX），2月初於曼谷國際貿易展覽中心舉行，來自台灣、由老師官賢相等31位師生組成的「發明家團隊」，勇奪4金、5銀、4銅，更獲得大會特別獎與多國特別獎，其中來自桃園市會稽國中科學發明社的林芷翗表現突出，不僅克服語言與心理障礙，更在臨場競賽中展現驚人實力，與隊友合力奪得多項殊榮。

就讀會稽國中2年級的林芷翗在比賽中突破自我，勇敢以英文向評審講解她的發明，她臨危受命與桃園區建德國小6年級學生蔡宗祐、東門國小6年級學生簡彩昕共同參加大會指定的優選作品簡報競賽，3人臨場合作無間，最終獲得日本特別獎、1面銅牌與簡報賽入選獎；而他們的參賽作品「組合式清潔刷」，是一項結合創新與實用性的發明，巧妙整合刷子與水管功能，讓清潔時能夠同步沖洗，並具備開關水源的機制，提升使用便利性，更特別的是，刷頭可更換，適用於窗戶、車輛及各類清潔需求，具備相當的市場潛力，獲得評審一致好評。

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林芷翗分享她的參賽歷程說，「初到泰國時，我因為不適應當地飲食，導致身體不適，加上競賽壓力，讓我一度感到緊張。但在官老師的指導下，學會了冥想與腹式呼吸來調整狀態，最終成功克服困難，順利完成比賽。這次經歷讓我學習到，勇敢突破自己，才能真正邁向卓越！」同樣參賽的蔡宗祐與簡彩昕也表示，這次比賽不僅讓他們體驗到國際競賽的刺激與挑戰，也學習到團隊合作與臨場應變能力，為未來的創新之路奠定更堅實的基礎。

會稽國中校長李文義也自費自假到泰國，為學生林芷翗及團隊成員加油打氣，並在競賽現場指導學生，如何以流利的英語向國際評審解說發明理念，讓學生能夠自信地站上國際舞臺，展現台灣學子的創意與實力，期許未來有更多學生勇敢逐夢，在國際舞台上持續發光發熱。

桃園市會稽國中林芷翗（右1）表現突出，與隊友東門國小簡彩昕（右2）、建德國小蔡宗佑（右3）合力奪得多項殊榮。（會稽國中提供）

來自台灣、由老師官賢相等31位師生組成的「發明家團隊」，在曼谷國際發明展勇奪4金、5銀、4銅，更獲得大會特別獎與多國特別獎。（會稽國中提供）

桃園市會稽國中林芷翗（右1）表現突出，與隊友東門國小簡彩昕（右2）、建德國小蔡宗佑（右3）合力奪得多項殊榮。（會稽國中提供）

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