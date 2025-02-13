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    台灣省會計師公會與蔡易餘合作送暖 捐老人食堂食材

    台灣省會計師公會與立委蔡易餘（左3）合作捐贈物資給老人食堂。（蔡易餘服務處提供）

    台灣省會計師公會與立委蔡易餘（左3）合作捐贈物資給老人食堂。（蔡易餘服務處提供）

    2025/02/13 14:04

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣省會計師公會連續18年全台贈送物資，今天與民進黨立委蔡易餘第9年合作，到嘉義縣第一個創辦長輩共食的據點「六腳鄉灣南村老人食堂」，捐贈醬油500桶以及豆瓣醬390桶給嘉縣海區8個鄉鎮市共計63個據點的老人食堂，讓長輩受惠。

    蔡易餘媒合台灣省會計師公會，今天在六腳鄉灣南村老人食堂舉辦「食堂暖暖，民間有愛」捐贈，捐贈醬油500桶（5800ml）以及豆瓣醬390桶（2000ml），替長輩加菜，30多名長輩到場感謝會計師的善舉。

    蔡易餘表示，社區食堂離不開油鹽醬醋，今年公會捐贈醬油及豆瓣醬，捐贈地點選在嘉義縣第一個創辦長輩共食的據點「六腳鄉灣南村老人食堂」，該據點創立已有30年，灣內也是距離嘉義台積電很近的村莊，未來此處企業會愈來愈多。

    台灣省會計師公會理事長楊永成說，捐贈物資最困難點是不知道最需要的人在哪裡，9年前在嘉義找到蔡易餘立委協助，瞭解需要物資的場所，解決難題；捐贈物資活動向全省會計師募集資金籌辦，透過蔡易餘團隊協助，送達最有需求的社區，會將寒冬送暖的精神延續下去。

    蔡易餘（中）感謝台灣省會計師公會的愛心。（蔡易餘服務處提供）

    蔡易餘（中）感謝台灣省會計師公會的愛心。（蔡易餘服務處提供）

    台灣省會計師公會等為長輩打菜。（蔡易餘服務處提供）

    台灣省會計師公會等為長輩打菜。（蔡易餘服務處提供）

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