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    台北轉運站周邊400機車格 3/3起改採計時收費

    台北轉運站旁位於市民大道一段的機車停車格將自2025年3月3日起，從1天計次20元改採計時10元費率收費，當日當次收費上限50元。（圖擷取自Google地圖）

    台北轉運站旁位於市民大道一段的機車停車格將自2025年3月3日起，從1天計次20元改採計時10元費率收費，當日當次收費上限50元。（圖擷取自Google地圖）

    2025/02/13 14:10

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北轉運站旁位於市民大道一段的機車停車格時常一位難求，為提高車格使用效率，並鼓勵民眾搭乘公車、捷運轉乘客運、台鐵及高鐵等，台北車站「逸仙公園周邊」約400格路邊機車停車格將自2025年3月3日起，從1天計次20元改採計時10元費率收費，每格當日當次收費上限50元，且該類計時格位將不適用「每日全市一張單」、「路邊機車停車月票」及「無紙化開單」等措施。

    台北市停車管理工程處說明，3月3日起路邊機車停車費率調整實施路段包含市民大道一段（台北轉運站及國光客運站至中山北路一段）、中山北路一段西側（市民大道1段至北平西路）、北平西路（逸仙公園西側巷弄至中山北路一段」及逸仙公園西側巷弄（市民大道1段至北平西路），若車輛有移動格位情形，將重新計費。

    停管處營運科科長李杰儒表示，調整路段「每半小時5元計費」，停車1小時半以內的停車費會較現行計次20元更低，逸仙公園周邊格位使用率90%以上，周轉率約1.7到1.9，停管處希望提升至2.5。停管處處長劉瑞麟表示，此次調整後原則上不會改回來計次收費，停管處會持續觀察民眾停放使用情形，適時檢討調整，希望讓有臨時停車需求的機車使用者較易找到停車空間。

    若停車需求外溢，劉瑞麟說會評估配套措施後，考慮進一步擴大計次20元收費範圍，未來也不排除在其他停車需求高的地點實施計時收費，會考量每個區塊的停車特性，目前沒有預計實施地點。

    至於台北車站周邊公有機車停車空間是否有可能再增加，停管處坦言有困難，指目前可以劃的地方都盡量劃了，而市府持續完善行人友善通行空間，也不太會再擴大於人行道劃設停車格位；台北車站周邊公有機車空間尚有行一機車臨時平面停車場、建成國中地下停車場等。

    民眾羅小姐說，自己有時會搭夜班客運回中部，因為深夜沒有公車和捷運可搭，只能騎車，改成計時收費後停車費用提高不少，會找看看附近有沒有其他地方可以停車，覺得騎機車還是比較方便一些。

    停管處提醒，機車計時收費路段將於格位上編號並加註計時收費標字，以利判斷車輛移動情形，若開單人員巡場時，發現機車更換停放格位編號，將會重新開單計費。

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