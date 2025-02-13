稻田敷面膜！ 抑制雜草效果佳斗南農會擴大推廣

推廣有機、友善栽培，斗南鎮農會引進紙蓆插秧機有效抑制水稻田雜草生長，省去人力除草，今年一期作擴大試驗面積達20公頃。（記者黃淑莉攝）

2025/02/13 13:47

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農民老化、找不到人力，是國內有機、友善耕作遇到最大困境，斗南鎮農會2年前從日本引進紙蓆（膜）插秧機，在插秧同時覆蓋可分解的紙膜，經過3期作試驗，抑制雜草生長成效佳，今年一期作擴大面積達20公頃。斗南農會指出，雜草抑制效果很好，但因紙蓆成本高，期盼政府能補貼，提高農民意願。

農業部近幾年推廣有機耕作，有鑑有機耕作的水稻田因人力老化、找不到工人除草，農民參與意願不高，為節省人力增加有機栽培面積，台南農業改良場引進紙蓆插秧機應用在水稻的有機、友善栽培，這1、2年在斗南鎮農會試驗，抑制稻田雜草生長效果很好，昨（13）日在斗南農會有機專區舉辦觀摩會，吸引許多農民參加。

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台南農改場鹿草分場長陳榮坤指出，農改場這幾年在推廣紙蓆插秧機，主要是為解決有機、友善田的雜草抑制，過去都是要僱工除草，但因農村人力老化、缺工，插秧前先鋪一層紙蓆，阻斷陽光讓雜草無法生長，秧苗因插在紙上不影響生長，免去人工除草，有助有機、友善推廣。

陳榮坤表示，經過雲林、嘉義農民試驗利用紙蓆插秧機抑制雜草生長效果很好，甚至也減少福壽螺對秧苗的損害，不過紙蓆成本比較高，這部分農改場與紙蓆製造廠商溝通，另以量制價，使用量大價格會降下來，甚至使用紙蓆可以減少除草劑，對環境永續更好。

陳榮坤說，剛開始紙蓆從日本進口在台灣沒有有機認證，目前台灣生產的都有國內有機資材驗證，農糧署有補助。

斗南農會祕書張耀裕指出，農會這幾年大力推廣有機栽培，有機農友遇到最大問題是找不到工人挲（ㄙㄨㄛ）草，引進草蓆插秧機經過3期試驗，雜草抑制效果很好，試驗面積從0.8公頃、5公頃、7公頃，今年一期作擴大為20公頃。

推廣有機、友善栽培，斗南鎮農會引進紙蓆插秧機有效抑制水稻田雜草生長，省去人力除草。（記者黃淑莉攝）

推廣有機、友善栽培，斗南鎮農會引進紙蓆插秧機插秧前先鋪上一層紙蓆，能有效抑制水稻田雜草生長，但不影響秧苗成長。（記者黃淑莉攝）

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