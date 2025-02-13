打造「石山遊戲場」特色公園 關西鳴鳳公園動工

新竹縣關西鎮鳴鳳特色公園經過前2期的施工整頓後，今天由鎮長陳光彩（前）率眾上香祈福，宣告正式開工做兒童遊戲場等環境設施的改造。（記者黃美珠攝）

2025/02/13 13:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮鳴鳳公園前身曾是公墓，30年前禁葬後轉型為綠地卻始終難以人聲鼎沸。鎮長陳光彩在縣府一鄉鎮一特色公園支持下，今天偕同代表會主席羅仕典、立委徐欣瑩、縣議員羅仕琦等祈福後開工，以該鎮赤柯山曾是北台石灰岩重要礦場為特色，要在鳴鳳公園內打造「石山遊戲場」，推出關西首座特色公園，預計今年底完工後，將將再添毛小孩樂園。

鎮長陳光彩說，鳴鳳公園占地約1.3公頃，公所從2022年起逐步整頓，希望導入人流。首先公所自籌投入800萬元，在靠近中山東路、國立關西高中側建置了籃球場、2到6歲的遊戲場以及樂齡體健設施。

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次年接著獲國土署補助，執行公園內的植栽整理、疏伐、移植、無障礙步道設施等，增加整座公園的明亮度，讓更多鄉親願意走入鳴鳳公園。

今天開工的算是第3期工程，縣府核定計畫總經費4145萬元，其中縣府補助2145萬元。這期工程主要就是用關西赤柯山來發想，利用鳴鳳公園本身的坡地地形，融入過去赤柯山採礦流籠等意象，打造關西專屬的特色公園。

所以他們用「石山遊戲場」為名，設置全齡孩童的綜合遊戲區外，另也規劃幼齡或大童專屬的遊樂場，讓孩子們從玩樂中，認識關西過去的礦產產業文化以及歷史脈絡。

同步，他們又獲國土署再補助，在大德街側另施設闖關型的體適能遊具，並依地形設置磨石子溜滑梯等。

陳光彩說，前述3期的計畫都將在今年12月底之前完成，後續則會有第4期推出毛小孩的樂園加入，目的就是要讓鳴鳳公園完全脫胎換骨，成為鎮民全家大小、寵物都愛來跑跳的好所在。

至於工期期間，鳴鳳公園並未全區封閉，主要是考慮到鳴鳳公園上方的土地廟依舊很多鄉親前去參拜，但也呼籲大家遠離沒有對外開放的工區，讓工程順利早日完成。

新竹縣關西鎮鳴鳳公園地形如小山丘，公所因此規劃復刻局部採礦山的意象，打造「石山遊戲場」，讓小朋友在遊樂之間認識關西的產業和歷史。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮鳴鳳公園計畫用赤柯山的採礦意象，規劃「石山遊戲場」的示意圖。（圖由竹縣府產業發展處提供）

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