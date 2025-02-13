編製「營養午餐亮點食譜」桃市府讓學生吃得營養又開心

桃園市長張善政（後排中）出席桃園市營養午餐亮點食譜發表活動。（記者周敏鴻攝）

2025/02/13 13:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市國中小學生營養午餐免費政策已邁入第3年，市府教育局結合各校營養師編製「營養午餐亮點食譜」，納入國小學生們票選最喜愛的料理茄汁肉醬義大利麵、玉米濃湯、珍珠奶茶等，並設計為低鹽、低油、低糖版本，盼讓學生們吃得營養、健康又開心。

桃園市長張善政中午前往蘆竹區南崁國小出席「營養午餐亮點食譜」發表活動，視察南崁國小為學生準備的營養午餐菜色包括燕麥飯、開運栗香燒雞、黃金豆腐佐旺來酸甜醬、有機青江菜、元氣四神湯等，他要求學校應嚴格挑選營養午餐食材的供應商，確保學生們的飲食安全，再進一步積極推動學生們從學習選擇健康食物、理解均衡飲食對身體益處，來養成良好的飲食習慣。

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「營養午餐亮點食譜」以四季為主題設計並採用當季在地優質食材、由市內各校的營養師共同編輯，目的在確保學生們能攝取優質營養，例如學生喜愛的茄汁肉醬義大利麵，採用大有國小營養師游靜汶的設計，以新鮮番茄熬煮醬汁取代市售番茄醬，並調整絞肉比例，減少油脂量與鹽分，並提高天然酸甜風味與餐點蛋白質含量。

食譜內的亮點還有親子或師生共煮的菜色，例如同德國小開發可親子共做的「梅香薯排骨」，軟糯的薯塊搭配鮮嫩的排骨，添加梅子酸甜風味，烹調方式簡單卻好吃；瑞坪國中師生共做的「个家鄉仙草米粉」，利用楊梅區盛產的仙草，在客家米粉煮湯時放入，搭配香菇、枸杞、紅棗、薑來增添風味，還有當季蔬菜茼蒿與新鮮菇類，兼顧營養與美味。

桃園市長張善政（右）出席桃園市營養午餐亮點食譜發表活動。（記者周敏鴻攝）

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