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    機慢車道變身！新莊新樹地下道自行車專用道 2/15開放通行

    新莊區新樹地下道的自行車專用道，2月15日開放通行；圖為現況。（記者董冠怡攝）

    新莊區新樹地下道的自行車專用道，2月15日開放通行；圖為現況。（記者董冠怡攝）

    2025/02/13 13:35

    〔記者董冠怡／新北報導〕新莊區新樹地下道車流頻繁，樹林方向來車右轉瓊林南路口，大小型車輛與機慢車專用道直行車流交織，2023年封閉兩邊最外側的專用道，機車改騎內側車道，市府交通局專門委員林昭賢今表示，觀察發現事故件數降低7成；原本封閉的專用道，施工調整成自行車專用道，2月15日（六）開放自行車通行。

    林昭賢指出，前年底封閉新樹地下道的機慢車專用道，讓機車行駛內側車道，觀察1年發現，右轉與直行車事故件數大幅改善，去年相關單位再度會勘研商並決議，偕同市府養護工程處將封閉的機慢車道，調整為自行車專用道，設置實體分隔設施及槽化線，搭配自行車專用標誌、標線和阻隔設施，提升自行車騎士通行安全與便利。

    關於腳踏車一族反映，擔心專用道坡度較陡，會否長者騎車下得去上不來或很吃力，林昭賢說，該條通道坡度相對緩和，應不至於有類似情形，不過仍將持續觀察及滾動式檢討管制措施，也提醒自行車專用道開放後，機車用路人要行駛混合車道，應依照現場標誌、標線指示行駛，避免誤闖或發生意外。

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