澎湖西乞龜大獎得主陸續開出 休旅車及金錢龜得主現身

馬公光榮靈光殿12000元有錢花不完大金龜，得主是藝人江泳錡。（記者劉禹慶攝）

2025/02/13 13:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵西乞龜活動如火如荼展開，但部分廟宇提前開跑，因此大獎陸續出爐，湖西尖山顯濟殿摸彩活動，最大獎180萬休旅車得主出爐，馬公光榮靈光殿12000元大金龜「有錢花不完」，也由藝人江泳錡以7聖杯乞回，值得一提的是江暫以7聖杯，成為山水上帝廟430兩金鑽龜領先者。

每年元宵節，澎湖各廟宇慶祝活動推陳出新，最為熱門的就是買彩券參加抽獎，今年尖山顯濟殿就推出最大獎180萬的休旅車，12日晚間舉行抽獎，汽車得主是一位從事水電工作的曾舜得，他表示，一聽到得獎就只有一個字可形容，就是爽。

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尖山顯濟殿元宵活動都比其他廟先行開跑，今年主要活動就是抽獎，共賣出3萬張彩券，最高獎項是180萬休旅車，因活動提前開跑，所以昨晚元宵節當天活動就結束舉行抽獎活動，昨晚抽獎時，當最大獎一抽出後，現場就有民眾表示，是他朋友抽得，所以立即打電話給得主，得主表示，一聽到後整個腦袋一片空白，就是爽而已。

另外，今年馬公靈光殿首度推出大金龜「有錢花不完」，由新銳文創工作者莊凡緹，以120張百元大鈔設計製作而成，影視藝人江泳錡以7相聖杯乞得，明年加心願3600元歸還，江泳錡已連續3年是山水上帝廟120兩花開富貴金靈龜得主，今年將更上層樓，挑戰430兩澎湖金鑽龜黃金王，現以7聖杯暫居領先地位。

湖西尖山顯濟殿180萬休旅車得主曾舜得，只有一個字形容就是爽。（記者劉禹慶攝）

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